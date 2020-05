Bebé de 5 meses muere después de ingerir sangre de tortuga para "prevenir coronavirus" Los padres de la pequeña y su hermanita de 7 años también tomaron el remedio preparado con varios ingredientes. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de cinco meses murió luego de que sus padres le dieran una bebida con sangre de tortuga con la intención de protegerla contra la pandemia del coronavirus y “el mal de ojos”. El hecho ocurrió la noche del domingo en República Dominicana, en el municipio fronterizo Comendador ubicado en la provincia de Elías Piña. La pequeña fue trasladada al hospital Rosa Duarte, pero llegó sin vida, según reportes de medios locales. Image zoom Getty Images De acuerdo a la agencia de noticias EFE, los padres de la bebé y su hermana de 7 años también se intoxicaron al tomar el brebaje preparado con varios ingredientes, incluyendo sangre de jicotea, y fueron ingresados al mismo hospital donde se encuentran “estables”. Image zoom Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images La directora del centro médico, Dahiana Vólquez, lamentó el trágico hecho y explicó que la familia estaba siguiendo las instrucciones de un “brujo” que les aseguró que la bebida los iba a proteger. Dijo que este hecho es parte de la “ignorancia” de personas que creen en este tipo de remedios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el ministerio de Salud Pública de ese país, otra bebida que se ha consumido entre la población porque supuestamente protegería del coronavirus es el cleren, una bebida alcohólica de fabricación casera que ha provocado la muerte de más de 170 personas por estar adulterada con etanol. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Bebé de 5 meses muere después de ingerir sangre de tortuga para "prevenir coronavirus"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.