Niño de 2 años muere al ser atacado por pitbull. Los detalles del caso Muere Isaiah Geiling tras ser atacado por pitbull en Louisville, Kentucky. Los detalles del caso. Un gran jurado acusó a tres personas por la muerte de Isaiah Geiling, un niño de dos años que perdió la vida tras ser atacado violentamente por un perro de raza pitbull. Los dueños del animal, Jack Charping Jr., de 50 años, y Sharon Charping, de 53, deben responder a cargos de homicidio en segundo grado, según informó el abogado de la mancomunidad auxiliar, Jeff Cooke. Por otro lado, la madre del menor, Jennifer Geiling, de 25 años, ha sido acusada de homicidio imprudente. Cabe recalcar que todos los acusados residían en una vivienda ubicada en Louisville, Kentucky. The attack happened around Noon May 2 at a home in the 3800 block of Grand Ave. https://t.co/wshn56JGmW — wave3news (@wave3news) May 4, 2019 Fue el pasado 2 de mayo cuando el infante fue atacado por el pitbull en su hogar en Louisville, a dos semanas de que el canino le mordiera la oreja. Image zoom Tras el incidente, la abuela del niño, Cynthia Coy, se apresuró a la casa de una vecina, golpeó la puerta e imploró por ayuda, relató Shelby Chadwell a las estaciones de televisión WLKY y WDRB. "Era un perro furioso", expresó la testigo. Temiendo por la vida del pequeño, el primo de Chadwell corrió a la vivienda donde se estaba llevando a cabo el incidente y empezó a asustar al perro con palos. Una vez que el animal se retiró de la escena del crimen, Chadwell empezó a realizar reanimación cardiopulmonar al bebé gravemente herido. Los oficiales que llegaron a la vivienda también le realizaron RCP, sin embargo, el niño perdió la vida a los 75 minutos de haber ingresado a un hospital cercano, reportó WDRB. "Aproximadamente tres semanas atrás [el perro] lo atacó y le mordió la oreja", dijo la abuela del menor. "¡Hasta tenemos fotos! Obviamente el perro lo había atacado anteriormente. ¿Por qué paso otra vez? Lo desconozco".

