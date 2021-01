Close

Bebé interrumpe a su mamá meteoróloga en plena transmisión en vivo y se roba el show ¡Mira el video! Un adorable bebé interrumpió a su madre meteoróloga mientras ella daba las noticias del tiempo y terminó siendo noticia. Su video se ha vuelto viral. ¡Míralo aquí! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Leslie López, una meteoróloga en la estación KABC de Los Ángeles estaba en vivo reportando las noticias del tiempo desde su casa cuando pasó algo inesperado. Su bebé Noah, de 9 meses, la interrumpió en pleno programa y se convirtió en el foco de la atención. El pequeño vino gateando y le agarró las piernas a su mamá, quien se echó a reír y lo cargó. "Estamos esperando esa tormenta aquí en el sur de California", estaba reportando López cuando el pequeño la sorprendió. Como toda una profesional, la mamá trabajadora no perdió la calma frente a las cámaras. "Él ya camina chicos así que he perdido todo el control", bromeó. Image zoom Credit: YouTube/ABC7 El video se volvió viral y muchos televidentes llenaron a la meteoróloga de comentarios de apoyo, celebrando su labor como mamá y profesional. Image zoom Credit: Instagram/@abc7leslielopez En una entrevista con Good Morning America, López comentó el incidente. La meteoróloga dijo que había estado trabajando desde casa durante la pandemia y esta era la primera vez que su bebé se había levantado y la había interrumpido en pleno show. "Estoy muy orgullosa de él", dijo sobre el pequeño Noah, quien estaba bajo el cuidado de su papá en la casa mientras ella trabajaba. Image zoom Credit: Instagram/@abc7leslielopez Sin duda el chiquitín cautivó a muchos con su carisma y cuando sea grande podrá contarle a sus amigos que estuvo en un programa de televisión en piyamas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa mamá también escribió un mensaje en Instagram, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y colegas. "Trabajar desde la casa ha sido una bendición en un año tan difícil y me conmueve saber que otras personas se pueden identificar", expresó. "Encontrar el balance entre el trabajo y la vida hogareña puede ser difícil, pero esta pandemia de alguna manera nos ha brindado momentos increíblemente especiales".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Bebé interrumpe a su mamá meteoróloga en plena transmisión en vivo y se roba el show ¡Mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.