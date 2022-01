Bebé huérfano tras el suicidio de sus padres policías será adoptado Los asistentes de alguacil Clayton Osteen y Victoria Pacheco dejaron huérfano a su hijo al quitarse la vida con tan solo días de diferencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras quedar huérfano por el suicidio de sus padres, Clayton Osteen y Victoria Pacheco, el pequeño Jayce Osteen ya tiene un nuevo hogar. De acuerdo a una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, el recién nacido será adoptado por un familiar cercano a la pareja fallecida. "Los familiares de Clayton y Victoria están tan agradecidos por todas las oraciones y apoyo recibido. Un familiar cercano adoptará a Jayce", reveló la responsable de la cuenta, Kelly Ridle. "Todas las donaciones se utilizarán para enriquecer las experiencias de vida de Jayce y asegurarle un futuro brillante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jayce Osteen Jayce Osteen | Credit: GoFundMe El pequeño Jayce llegó al mundo el 21 de noviembre del 2021, para alegrar la vida de sus jóvenes padres, que eran agentes de la oficina del alguacil del condado de St. Lucie, en Florida, informó People. "Clayton y Victoria eran padres primerizos emocionados por la ampliación de su familia, enamorados de su bebé, Jayce, y tan enamorados el uno del otro", expresó Ridle. Osteen, de 24 años, intentó quitarse la vida el 31 de diciembre por razones desconocidas. Fue trasladado al hospital, donde permaneció en soporte vital hasta acabar dando su último suspiro el 2 de enero. "Totalmente fuera de su personalidad", aseguró la organizadora, quien consideraba al agente como uno más de sus hijos. Clayton Osteen and Victoria Pacheco Clayton Osteen and Victoria Pacheco | Credit: GoFundMe Pacheco, de 23 años, aparentemente, no pudo soportar la pérdida y se suicidó dos días después, dejando al pequeño Jayce completamente desamparado. "Esta última semana ha sido una de las más difíciles de mi vida", escribió en su cuenta de Facebook. "Las inesperadas e inexplicables acciones que llevaron a la peor llamada que uno puede recibir cuando la esfera de año nuevo estaba a punto de caer, cambiaron el curso de muchas vidas. Nuestros corazones duelen por todos, pero especialmente por el bebé Jayce, quien nunca conocerá el hombre maravilloso, gracioso, considerado, que era su papá. ¡Cuánto Clayton amaba a Jayce y a su mamá!". Ridle pidió el apoyo de la comunidad para asegurar el bienestar del pequeño Jayce. "Luego, lo impensable sucedió. Dos días después, Bob me llamó con la noticia que el amor de Clayton, la dulce madre de Yace, Victoria, se nos fue de la misma manera para estar con Clayton", detalló. "El dolor es tan fuerte. Los padres no deberían enterrar a sus hijos….Los bebés deberían crecer rodeados del amor de sus padres". Jayce Osteen Jayce Osteen | Credit: GoFundMe Clayton fue un agente ejemplar de la oficina del alguacil, que además formaba parte del equipo de tácticas especiales de la policía. Victoria se unió a la agencia en el 2020. Los servicios fúnebres de la pareja se llevarán a cabo este sábado 8 de enero en la iglesia Westside Church de Fort Pierce, Florida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bebé huérfano tras el suicidio de sus padres policías será adoptado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.