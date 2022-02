Un bebé hispano nació el 2/2/2022 a las 2:22 ¿Un día de suerte? Conoce su historia. Conoce a Ramón, el bebé hispano que nació en San Diego, California, el día 2 del mes 2 del año 2022 a las 2 y 22 minutos. ¿Un día de suerte? ¿Qué significa esta numerología? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natalie y Angel Hernandez y su bebe Ramon baby boy at 2:22 p.m. on 2/2/2022 at the Kaiser Permanente San Diego Medical Center. Credit: Kaiser Permanente ¡Un bebé hispano nació el 2/2/2022 a las 2:22 p.m! El niño, llamado Ramón, hace historia por nacer el día 2 del mes 2 del año 2022 justamente a las 2:22 de la tarde. El bebé nació en el centro médico Kaiser Permanente de San Diego, California, reporta el programa matutino hoyDía (Telemundo). Sus padres Natalie y Ángel Hernández están felices con la llegada del pequeño y aseguran que el número 2 será un número de suerte para su hijo. Seguramente con este cumpleaños tan único, Ramón será siempre muy festejando. ¡Felicidades a la familia! ¿Qué significa esta fecha de nacimiento en términos de la numerología? Según los expertos en numerología (el estudio de los números), nuestra fecha de nacimiento podría afectar la energía que proyectamos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalie y Angel Hernandez y su bebe Ramon baby boy at 2:22 p.m. on 2/2/2022 at the Kaiser Permanente San Diego Medical Center. Credit: Kaiser Permanente La cifra 2/2/22 es muy poderosa en términos de numerología, ya que este día se abre un portal energético en el que podemos decretar lo que deseamos, pedirlo al universo, y así cambiar nuestra realidad. Los números 222 son considerados 'números angelicales', y están vinculados a nuevos comienzos o nuevas oportunidades. ¡Sin duda este bebé llegó en un momento muy especial!

