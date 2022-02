Una bebé hispana muere en Nueva Jersey por una dosis letal de magnesio para el estreñimiento La bebé de tan solo 11 meses murió luego de que le suministraran una dosis letal de magnesio para supuestamente curar su estreñimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Génesis Catalan-Medina Génesis Catalan-Medina | Credit: Stellato Funeral Homes La bebé Génesis Catalan-Medina, de tan solo 11 meses, murió luego de que le suministraran una dosis letal de magnesio para supuestamente curar su estreñimiento, por lo que su madre y otra mujer hispana se encuentran detenidas. El incidente tuvo lugar en Palisades Park, New Jersey, luego de que el 7 de diciembre la madre de la niña, Enma Medina, de 38 años, acudiera a la casa de Elida Ofelia Medina-Ramos, de 73 años y de nacionalidad guatemalteca, según un reporte de NJ.com. Luego de suministrarle a la pequeña una sustancia que incluía magnesio, aceite de oliva y agua, Génesis comenzó a convulsionar. Elida Ofelia Medina-Ramos Elida Ofelia Medina-Ramos | Credit: Bergen County Prosecutor’s Office La madre de la niña llamó al 911, y le dijo a un agente que acudió al lugar que creía que su hija se estaba ahogando, de acuerdo con las autoridades. De inmediato la bebé fue trasladada de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Hackensack, donde fue declarada muerta. Según dijo Medina-Ramos a los investigadores, "masajeó el estómago (de la bebé) y la trató con una sustancia líquida a través de una jeringa oral, que dijo que posiblemente aliviaría el estreñimiento". Por su parte, el detective Frank DeCicco "observó a la Sra. Medina-Ramos sacando lo que parecían ser numerosas jeringas médicas de un cajón de la cómoda", dice la declaración. Medina-Ramos, quien no tiene licencia para ejercer la medicina en los Estados Unidos, afirmó que "esto nunca le había sucedido en todo el tiempo que lleva tratando a niños". Génesis Catalan-Medina Génesis Catalan-Medina | Credit: Stellato Funeral Homes También indicó que había estado tratando a niños durante muchos años, incluido el hijo de Medina, que ahora tiene 15 años, según la estación de radio NJ1015. De acuerdo con el informe de toxicología, Génesis tenía un alto nivel de magnesio en su sistema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muerte de la niña ha sido declarada homicidio, y Medina-Ramos fue arrestada el lunes por cargos de homicidio agravado en primer grado, práctica no autorizada de medicamentos y peligro para niños, según la fiscalía del condado de Bergen. La madre, por su parte, fue arrestada el lunes por un cargo de peligro infantil y puesta en libertad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una bebé hispana muere en Nueva Jersey por una dosis letal de magnesio para el estreñimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.