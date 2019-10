Un padre descubre a bebé enterrada viva mientras sepultaba a su propia hija Un hombre que se disponía a enterrar a su bebé fallecido se llevó una macabra sorpresa al encontrar enterrada viva a una recién nacida. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre que se disponía a enterrar a su fallecida hija hizo un macabro descubrimiento al encontrar enterrada y con vida a una bebé recién nacida en un cementerio de la India. “[El hombre] había ido a enterrar a su propia hija y estaba excavando la tumba cuando su pala dio con una vasija de barro”, explicó este lunes Abhinandan Singh, superintendente de Policía de la ciudad de Bareilly, en el estado septentrional de Uttar Pradesh donde ocurrieron los hechos. “Empezaron a excavar en la tierra y de inmediato escucharon un llanto. Mientras seguían excavando dos o tres pies más encontraron a la bebé enterrada en una vasija de arcilla”, aseguró el funcionario. Tras descubrir a la bebé con vida el padre de familia alertó de inmediato a las autoridades del cementerio. La niña fue llevada de urgencia un hospital del distrito donde fue atendida y colocada en un ventilador. La bebé presentaba algunas infecciones y pesaba solo 1.5 kilogramos (unas 3.3 libras)”, explicó a CNN Alka Sgarna, superintendente médico a cargo del tratamiento de la bebé. La menor permanece ingresada en la Unidad de Cuidado Neonatal. El superintendente explicó que la zona donde se ubica el cementerio es bastante remota. Aún así las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de este acto desnaturalizado. Awwwwww my heart😓😢😢 https://t.co/VBxxLL2X7H — Geena James Moananu (@Love_Ends) October 14, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La India es uno de los países con mayor desigualdad de género y donde culturalmente se otorga preferencia a los niños varones, especialmente entre las familias de bajos recuersos. De acuerdo al más reciente censo realizado en 2011, en el subcontinente hay 918 mujeres por cada 1,000 hombres. En contraste a nivel mundial el radio es de 952 mujeres por cada hombre, según informa dicha cadena. Anualmente millones de niñas mueren antes del parto o a una corta edad por el rechazo de sus familias que dan preferencia a los varones. Advertisement EDIT POST

