¡Espeluznante! Bebita de 10 meses muere atacada por los perros de su propia familia El papá de la niña salió un momento de la habitación y fue cuando los perros de raza Rottweiller se lanzaron a por la bebé. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una inconmensurable y dolorosa tragedia acaba de suceder en un hogar de Willow Spring en North Carolina, cuando una bebe de diez meses murió tras el ataque de dos perros de raza Rottweiler pertenecientes a la propia familia. El terrible siniestro aconteció cerca de las ocho de la noche, cuando el papá de la niña, Malia Scott Winberry, salió tan solo unos momentos de la habitación para cambiar de sitio un aspersor del jardín, relató el capitán Danny Johnson de la oficina de policía del condado Johnston en rueda de prensa, según reportó WTVD: "El padre de la niña dejó a la bebé sola tan solo un par de minutos, escuchó un ruido tremendo dentro de la casa y al volver encontró a la niña muerta". Rottweiller Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El papá de la bebé es un oficial de las fuerzas del orden y llamó inmediatamente al 911, pero todos los esfuerzos por resucitar a su hija fueron desafortunadamente vanos: "Parece que los perros atacaron a la niña y esa fue la causa de su muerte. Es una escena espantosa siempre que un bebé muere", aseguró Johnson contrito. "Nuestros pensamientos y nuestras plegarias están hoy con Scott Winberry y Bianca Patel", afirmó el capitán Keff Caldwell, JCSO de investigaciones criminales, refiriéndose a los papás de la pequeña Malia, "por la trágica pérdida de su bebé de diez meses". Rottweiller perros Credit: Getty Images El departamento de control de animales procedió a llevarse a los canes. Chad Massengill, su directoren el condado de Johnston, confirmó hoy miércoles a WRAL que los perros habían sido considerados peligrosos: "Estamos todos muy tristes esta mañana, es muy difícil lidiar con esto".

