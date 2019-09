Encuentran muerta a una bebé en un parque. Su padre fue acusado de venderla Encuentran el cadáver de una bebé de dos años en un parque. Su padre acusa a una chofer de Uber de secuestrar a la niña. La chofer lo niega y acusa al padre de vender a la bebé por $10,000. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cadáver de una bebé de dos años fue encontrado el martes en el parque Pine Ridge de Blairsville, reveló la policía en una conferencia de prensa. Las autoridades confirmaron que se trata del cuerpo de Nalani Johnson, una niña que fue reportada como desaparecida en Pennsylvania. Sharena Nancy, una chofer de Uber, fue acusada por el padre de la niña de secuestrarla el sábado, huyendo con ella en el auto después de que lo dejo a él en una locación. El superintendente del Departamento de la policía del Condado de Allegheny, Coleman McDonough, expresó en un comunicado en Facebook que enviaba sus condolencias a la familia de la niña. “Este no es el final que esperábamos. Mantendremos a la familia Johnson en nuestros pensamientos”. Image zoom ALLEGHENY COUNTY POLICE Sharena Nancy, de 25 años, fue arrestada y acusada de secuestrar a una menor y esconder su paradero. Según Paul Johnson, el padre de la niña, la chofer se fue huyendo en el carro con la pequeña después de dejarlo cerca de Pittsburgh. Cuando la mujer fue arrestada, ya la niña había desaparecido, según el padre, en una camioneta negra Yaris. El padre alega que intentó llamar por teléfono a Nancy pero ella nunca le contestó. Image zoom La mujer tiene una versión de los hechos completamente distinta. Sharena le dijo a la policía que el padre de la niña le había pedido que llevara a la bebé con un individuo a quien el padre se la había vendido por $10,000 dólares, reportó WTAE. La chofer aseguró que dejó a la bebé con una persona que manejaba una camioneta plateada con una placa de otro estado. La policía sospecha que Sharena no era solo la chofer de Uber del padre de la niña, sino que tenía una relación sentimental con él y llevaban meses en comunicación. Se realizará una autopsia para determinar la causa de muerte de la niña. El caso sigue en desarrollo y el FBI se ha involucrado en la investigación. Si tiene alguna información sobre este caso, por favor llame a la policía del condado de Allegheny al 1-833-255-8477. La llamada puede ser confidencial.

