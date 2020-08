Muere bebé de tres años encerrado en un carro. Sus padres enfrentan cargos por homicidio involuntario Arrestan a jóvenes padres de un niño de tres años que murió encerrado en un auto caliente en Alabama. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Enfrentan cargos por homicidio involuntario los padres de un niño de tres años que murió tras quedarse encerrado en un carro caliente en Alabama. Dakota Heath Fowler, de 20 años, y Brandi Michelle Burks, de 21, fueron arrestados y están esperando su juicio en la cárcel del condado Franklin. Según las autoridades, los jóvenes padres dijeron que habían visto al niño por última vez la noche anterior, sobre la medianoche, cuando lo acostaron a dormir. Los padres añadieron que se despertaron al otro día, el domingo sobre las 3 p.m., y no podían encontrar a su hijo. La pareja confesó a la policía que encontraron al niño dentro de un vehículo estacionado frente a su edificio de apartamentos en Hodges, reportó WAFF. "Había estado ahí por varias horas", dijo Shannon Oliver, el alguacil del condado Franklin, a WAFF. Las autoridades llegaron después de las 4 p.m. el domingo y encontraron al niño inconsciente dentro del vehículo bajo un intenso calor. El pequeño fue declarado muerte en la escena. Image zoom Franklin County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cadáver del menor fue enviado al departamento de investigación forense para realizarle una autopsia. "No creo que esto haya sido intencional", dijo Oliver a AL.com. "Creo que fue negligencia, lo cual tristemente le costó la vida a este pequeño". El alguacil añadió sobre la tragedia: "Es una situación triste de cualquier lado que la veas. Estos tipos de casos son muy difíciles para todo el mundo". Un vecino habló con WAFF sobre el niño, describiéndolo como un ser alegre e inolvidable. "Era una persona especial para mí. Lo conozco desde que nació. Era mi favorito. Lo extraño mucho".

