¡Bebé desaparecido de 8 meses, aparece vivo milagrosamente en un campo de Louisiana! “No teníamos muchas esperanzas de encontrarlo con vida, pero este bebé fue muy fuerte” reveló el portavoz de la EMS a The Advocate. Aquí los detalles de este increíble caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pequeño Niguel Jackson desapareció durante la noche y 24 horas después, el bebé de ocho meses fue localizado en un campo en lo que las autoridades reconocen fue un descubrimiento "milagroso", reveló la estación local WAFB. Sucedió el pasado miércoles en Baton Rouge, Louisiana, anunció el departamento de policía de la ciudad en sus redes: "El niño fue trasladado a un hospital local como medida de precaución en el caso que necesitara tratamiento médico", podía leerse en la cuenta de Facebook de las autoridades pertinentes. "Se cree que la mamá del bebé sufría aparentemente problemas médicos" y pudo abandonar a su hijo tras una crisis de salud mental. También añadieron que de momento "no había cargos contra nadie" y que la investigación seguía su curso. Tanto el departamento de policía como los servicios de emergencia de Baton Rouge, estuvieron entregados horas antes a la búsqueda del pequeñín desaparecido, quien fue finalmente avistado desde un helicóptero de policía en medio de un campo, aseguró The Advocate. Niguel Jackson bebé desaparecido Credit: BATON ROUGE POLICE DEPARTMENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los paramédicos saltaron sobre él tan pronto llegaron a su lado y comenzaron a tratarle, creo que va a estar bien", aseguró Mike Chuzta, el portavoz de EMS al canal WAFB. "Se encontraba en un área peligrosa, pero sinceramente aún pienso que es un verdadero milagro al ver las condiciones en las que estaba. No me lo esperaba para nada". El bebé despareció el pasado martes después de que su mamá acudiera a una estación de bomberos y fuera trasladada a un hospital. El miércoles por la mañana, ella misma llevó a los servicios de emergencia al área cercana a una iglesia próxima a su propia casa, donde se suponía que habría dejado al bebé el día anterior, de acuerdo a los reportes de la WAFB. Miembros de su familia aseguraron a las autoridades que la mamá de Niguel se llevó al bebé de casa el martes. Sin embargo, cuando acudió a la estación de bomberos, el bebé no estaba con ella. Chuzta comentó a The Advocate que el niño "ni siquiera lloró durante su rescate", después de que las temperaturas habían caído hasta el rango de los cincuenta grados Fahrenheit. "La franja de tiempo que había transcurrido no nos daba muchas esperanzas, pero el bebé fue muy fuerte", aseveró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Bebé desaparecido de 8 meses, aparece vivo milagrosamente en un campo de Louisiana!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.