Un bebé de 6 meses muere después de que su padre supuestamente lo sentara "bruscamente" Un bebé de 6 meses murió en Ohio luego de que su papá supuestamente lo sentó “bruscamente”. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un bebé de 6 meses murió en Ohio luego de que su papá adolescente supuestamente lo sentara “bruscamente” en un asiento, lo que le causó graves heridas. Según la policía, el pasado lunes el pequeño Adrien Decker estaba llorando y su padre, Michael Decker, de 18 años, lo colocó violentamente en un asiento provocando que el niño se golpeara la cabeza y dejara de llorar abruptamente, informó el diario The Sun. Image zoom GoFundMe Al día siguiente, el niño fue llevado de emergencia al Hospital Nacional de Niños en Columbus debido a que parecía inconsciente. Allí los médicos le descubrieron una hemorragia en el cerebro, daños en la columna vertebral, en el cuello e incluso costillas fracturadas, informó la familia en la página de Internet GoFundMe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según People, Adrien acabó muriendo el pasado jueves por la mañana después de que se determinó que estaba en situación de muerte cerebral y se tomó la decisión de retirarlo de la máquina que lo mantenía con vida. “Adrien se convirtió en un héroe y pudo salvar a otro niño a través de la donación de órganos. La familia de Adrien quiere agradecer a todos por las amables palabras, amor y oraciones”, señala Allison Cotton, una de los familiares que comenzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para el funeral. Según The Sun, Decker admitió ante la policía que había sido duro con su hijo pequeño, pero alegó que no lo hizo de manera intencional. El sospechoso está en la cárcel y se le fijó una fianza de $250,000. Advertisement

