Una bebé de 3 años murió y su hermana menor fue hospitalizada tras quedarse encerradas en un carro caliente Una niña de 3 años murió en Arkansas —y su hermanita de 15 meses fue hospitalizada— tras quedarse encerradas en un auto bajo el calor mientras su madre dormía la siesta. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de 3 años murió en Arkansas —y su hermanita de 15 meses fue hospitalizada— tras quedarse encerradas en un auto bajo el calor. Según un comunicado de la policía del estado de Arkansas, la madre de las niñas, Kaylee Petchenik, de 21 años, estaba durmiendo la siesta el lunes, y cuando despertó sobre las 2 p.m., descubrió que sus hijas no estaban en la casa. Entonces llamó a la policía para pedir ayuda. Un oficial de la policía de Booneville que llegó a la residencia encontró a ambas niñas inconscientes, acostadas en el piso del carro en la parte de atrás del vehículo, informaron las autoridades. Ambas fueron llevadas de emergencia al hospital. Image zoom GoFundMe "Laykn Petchenik fue pronunciada muerta en el hospital de Booneville," dice el comunicado sobre la hermanita mayor. Su cadáver fue llevado al laboratorio de criminología del estado de Arkansas, donde se le realizará una autopsia. Su hermana de 15 meses sigue hospitalizada en Little Rock, y se encuentra en condición estable pero crítica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se ha revelado aún cómo las niñas entraron al carro. Las autoridades no han divulgado si entraron solas o fueron olvidadas dentro del vehículo. Un vecino de la familia, Matthew Wood, declaró al canal local KDRO-TV que la madre, Kaylee Petchenik, trabaja de noche y estaba durmiendo la siesta durante el día. "Ella dijo que había cerrado su puerta y que cuando se despertó, la puerta estaba abierta y las niñas desaparecidas", contó al canal Wood, quien estaba presente cuando la policía encontró a las niñas dentro del auto caliente. Aún no se ha revelado si la madre enfrentará cargos criminales. El caso sigue bajo investigación. Según reporta ABC News, la niña es una de 11 menores de edad que han muerto en Estados Unidos este año tras ser dejados dentro de autos calientes. Que en paz descanse.

