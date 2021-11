Un bebé que nació con 21 semanas y 420 gramos rompe récord Guinness El pequeño Curtis Zy-Keith Means ha sido nombrado el bebé más prematuro del mundo en sobrevivir por Guinness World Records, luego de que naciera a las 21 semanas y con solo una libra de peso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Curtis Zy-Keith Means Curtis Zy-Keith Means | Credit: GUINNESS WORLD RECORDS El pequeño Curtis Zy-Keith Means ha sido nombrado el bebé más prematuro del mundo en sobrevivir por Guinness World Records, luego de que naciera a las 21 semanas y con solo una libra de peso. Michelle Chelly Butler dio a luz en el hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham el 5 de julio de 2020, aunque realmente debía haber tenido su parto el 11 de noviembre de ese año, según dio a conocer Guinness. Con un parto adelantado casi 19 semanas, Chelly trajo al mundo a un bebé que pesó exactamente 420 gramos y que ahora, a sus 16 meses, está sano y fuerte. El neonatólogo Brian Sims dijo a Guinness que había muy pocas probabilidades de salvar al bebé, pero su madre siempre tuvo fe. "Los números dicen que los bebés de esta edad no sobrevivirán. La pregunta de la mamá fue: '¿Podemos darle una oportunidad a mis bebés?' " Curtis Zy-Keith Means Curtis Zy-Keith Means | Credit: GUINNESS WORLD RECORDS Sin embargo, aunque la felicidad de la madre es inmensa por lo saludable que hoy se encuentra Curtis, no deja de embargarla cierta tristeza por la muerte de su hermana gemela C'Asya, quien nació menos desarrollada que su hermano y murió un día después de su alumbramiento. Curtis, por su parte, luego de nacer "mostró inicialmente que respondía al oxígeno, su frecuencia cardíaca subió, sus números subieron", dijo el Dr. Sims. "Nos estaba dando muchos signos positivos de que quería sobrevivir". El bebé tuvo que someterse a un tratamiento al que respondió "extraordinariamente bien" y se recuperó "excepcionalmente", apunta Guinness. Luego de 275 días en el hospital, Curtis fue dado de alta en el pasado abril. La madre aseguró que el niño es "muy activo". "Estoy muy orgullosa de él por de dónde viene y dónde está ahora, puedo darme cuenta", sostuvo. El anterior poseedor del récord de los bebés prematuros en sobrevivir era Richard Hutchinson, quien nació el 5 de junio de 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el Dr. Sims, en sus dos décadas de carrera nunca había visto ningún caso como el de Curtis. "He estado haciendo esto casi 20 años, pero nunca había visto a un bebé tan joven ser tan fuerte como él", dijo el médico. "Curtis tenía algo especial".

