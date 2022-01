Bebé de 1 mes queda huérfano luego de que sus padres se suicidaran con pocos días de diferencia Clayton Osteen, de 24 años, y Victoria Pacheco eran asistentes del alguacil del condado de St. Lucie, en Florida, y compartían un hijo de un mes llamado Jayce. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clayton Osteen y Victoria Pacheco Clayton Osteen y Victoria Pacheco | Credit: FORT LAUDERDALE PD El hijo pequeño de dos asistentes del alguacil del condado de St. Lucie, en Florida, quedó huérfano luego de que sus padres se suicidaran. Clayton Osteen, de 24 años, y Victoria Pacheco murieron por suicidio la semana pasada, dijo el martes la Oficina del Sheriff del condado de St. Lucie. Poco antes de la medianoche de la víspera de Año Nuevo, las autoridades recibieron una llamada de que Osteen había intentado suicidarse. Fue trasladado al hospital por sus heridas. El 2 de enero, la familia de Osteen decidió retirarlo del soporte vital, dijo la oficina del alguacil. A raíz de la muerte de su pareja, Pacheco también se suicidó, según se enteró el martes el departamento del alguacil. Osteen y Pacheco compartían un hijo de un mes llamado Jayce. Osteen se unió a la Oficina del Sheriff del condado de St. Lucie en 2019. En 2020, fue galardonado con el diputado del año, según su obituario. "Clayton era un hombre increíblemente divertido, alguien con quien siempre se podía contar en momentos de necesidad, y le encantaba ser tío", escribieron sus seres queridos. "Adoraba absolutamente a su pareja y madre de su hijo. Pero de todos sus logros, estaba más orgulloso de ser padre". El alguacil del condado de St. Lucie, Ken J. Mascara, emitió un comunicado el martes, en el que dijo: "Las palabras no pueden expresar la tremenda pérdida que todos sentimos después de la muerte a estos dos miembros de la familia de la oficina del alguacil". Continuó: "Como alguacil, vi a estos dos diputados como jóvenes, ambiciosos y con grandes logros en el que para mi es ya asombroso grupo de profesionales. Para el público en general, y a veces incluso para mí, es fácil ver a las fuerzas del orden como sobrehumanas… pero no olvidemos que son humanos como nosotros ". Mascara agregó que la aplicación de la ley a menudo lleva el peso del "estrés de aquellos a quienes sirven" además de sus propias luchas. "Si bien es imposible para nosotros comprender completamente las circunstancias privadas que condujeron a esta devastadora pérdida, oramos para que esta tragedia se convierta en un catalizador para el cambio, un catalizador para ayudar a aliviar el estigma que rodea al bienestar mental y normalizar la conversación sobre los desafíos. muchos de nosotros nos enfrentamos de forma regular ", concluyó Mascara en su declaración. Varias agencias de aplicación de la ley en todo el estado de Florida compartieron sus condolencias a raíz de la trágica muerte de los dos diputados. "Para nuestros hermanos de azul, y para los nuestros. Por favor, recuerde que está bien no estar bien. La ayuda siempre está disponible", escribió <a href="http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fosceolasheriff%2Fposts%2F228268729489909&show_text=true&width=500" width="500" height="726" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce está considerando suicidarse, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255), envíe un mensaje de texto con "STRENGTH" a la Línea de Crisis Text Line al 741-741 o visite suicidepreventionlifeline.org.

