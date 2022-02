Bebé de cuatro meses queda huérfana tras las muertes de sus padres de sobredosis de droga en una fiesta Pareja hispana murió de una sobredosis de droga tras asistir a una fiesta en Colorado, dejando huérfana a su bebé de cuatro meses. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una bebé de cuatro meses quedó huérfana tras las trágicas muertes de sus padres en una fiesta en Colorado, reporta el diario The New York Post. La niña, identificada como Aria Márquez, fue encontrada el domingo en un apartamento de la comunidad North Range Crossings en Commerce City, reportó Denver Channel. Sus padres estaban entre las cinco personas que murieron en una fiesta en Colorado debido a una sobredosis de droga, según reportes. Su madre Karina Rodríguez, de 28 años, y su padre Sam Márquez, de 24, murieron por una sobredosis de cocaína mezclada con fentanilo, reportó US Sun. Una mujer que fue encontrada viva en la fiesta fue identificada como Cora Márquez, de 29 años, la hermana del padre de la niña. La tía de la bebé fue hospitalizada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Five people likely overdosed unintentionally on fentanyl Credit: RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images Aria, quien no sufrió ningún daño físico, está bajo el cuidado de familiares. El padre de Sam y Cora, Dan Márquez —el abuelo de la niña— le dijo a Denver Channel que sus hijos eran buenos y que sentía que la pesadilla que estaba viviendo su familia no era real. Los familiares fueron al apartamento cuando nadie respondió a sus llamadas. La hijastra de Dan fue al apartamento y encontró a cinco personas muertas, tirados en el piso. Según él, la bebé estaba en el apartamento y la escucharon llorando. "Creo que había un ángel ahí cuidándola", dijo el abuelo. "Él amaba a su hija", aseguró sobre su hijo Sam.

