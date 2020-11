Close

Bebé fue asesinada a golpes por la novia de su abuelo, una mujer transgénero que él conoció en Internet La bebé Patricia "Annie" Rader, de 20 meses, murió tras recibir una golpiza de Shayla Boniello, la novia de su abuelo. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un juez en Texas sentenció a Shayla Boniello, una mujer transgénero de 32 años, a cadena perpetua por el asesinato de una bebé de 20 meses. La niña —Patricia Ann Rader, a quienes sus seres queridos llamaban "Annie"— murió tras recibir una brutal golpiza. Annie era la nieta del novio de Shayla Boniello y ella quedó a cargo de cuidar a la pequeña. Shayla —antes conocido como Shawn Boniello— se confesó culpable de asesinato y fue sentenciada a pasar el resto de sus días en prisión, reportaron los canales locales KXXV y KWTX-TV. Boniello fue arrestada en diciembre del 2018 tras confesarle a la policía que había golpeado a la bebé hasta dejarla inconsciente. Image zoom Credit: Facebook The Eagle reporta que Boniello golpeó a la bebé por al menos tres minutos y que le dijo a los investigadores que la había agredido porque se sentía frustrada con el comportamiento de la niña. Según reporta KXXV, los fiscales se enteraron de que Boniello había sufrido una herida traumática en el cerebro, por lo que no fue sentenciada a la pena de muerte. Según reportes, no había tenido un pasado violento. Image zoom Milam County La niña murió el 3 de diciembre del 2018, y ese mismo día su agresora fue arrestada. Boniello conoció al abuelo de Annie en una página en Internet para buscar pareja y se mudó con él a Rocksdale al poco tiempo de iniciar su relación. Tras la trágica muerte de la bebé, la familia de Annie ahora aboga por los derechos de los niños que han sido víctimas de abuso.

