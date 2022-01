¡Empleadas guardería California detenidas tras fractura craneal de bebé de ocho meses! "Ya están publicadas las fotos de las sospechosas y los detectives creen que puede haber más víctimas", expresó el departamento de policía del condado de San Bernardino en un comunicado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos empleadas de una guardería, Rudie Megan Maldonado y Felicia Ann Ferra, enfrentan cargos tras ser acusadas de esconder que un bebé de ocho meses que tenían a su cuidado sufrió una fractura craneal, confirmaron las autoridades de California. "Ya están publicadas las fotos de las sospechosas y los detectives creen que puede haber más víctimas", expresó el departamento de policía del condado de San Bernardino en un comunicado. El jueves, después de una investigación llevada a cabo durante cuatro meses, Rudi Megan Maldonado, mujer de 29 años de San Bernardino, y Felicia Ann Ferra de 50 años, de Yorba Linda, ambas empleadas de Kiddie Academy en Rancho Cucamonga, fueron arrestadas por abuso infantil y conspiración. Rudie Megan Maldonado Felicia Ann Ferra abusos guardería Credit: San Bernardino County Sheriff's Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades comenzaron a estudiar el caso cuando el pasado 4 de septiembre de 2021 recibieron una llamada del centro médico de Loma Linda University acerca de un bebé de ocho meses con fractura de cráneo, reveló la policía. Las heridas eran tan graves que se encontraba en el centro de cuidados intensivos. Durante la investigación, descubrieron que el bebé iba a una guardería de Rancho Cucamonga. "La conclusión de la investigación llevó al arresto de Rudie Megan Maldonado y Felicia Ann Ferra por conspiración y negligencia, al ocultar las lesiones de la víctima", reveló el departamento de policía. Si sospecha que existe un caso de abuso infantil, llame al Childhelp National Child Abuse Hotline al 1-800-4-A-Child o 1-800-422-4453 o visite www.childhelp.org Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales, disponibles 24 horas todos los días de la semana en más de 170 idiomas.

