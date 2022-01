¡Niño de 2 años salva a toda su familia de morir en un incendio en Texas! Brandon Dhal alertó a su mamá del peligro de muerte inminente que les acechaba: aquí los detalles de esta impactante historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El rescate milagroso de una familia de 7 personas fue posible gracias al instinto de su bebé de dos años! Un matrimonio de Texas, Nathan y Kayla Dahl, dormían plácidamente en su habitación la noche del 15 de enero, cuando un devastador incendio comenzó a consumir su casa. Ambos estaban recuperándose del COVID-19 y habían perdido el gusto y el olfato, motivo por el cual el olor a quemado del humo no les despertó de su sueño. La alarma de incendio tampoco los alertó: solo sonó una vez que ellos y sus hijos habían abandonado la casa de milagro. Fue el pequeño de los cinco hijos, Brandon Dhal, quien alertó a su mamá del peligro de muerte inminente que les acechaba: "Me pegó en los pies y tosiendo gritaba: mamá, hot, mamá, hot", relató la mamá a ABC7 News acerca del bebé que todavía usa pañales y cuyo vocabulario es aún muy escaso. "Me giré en la cama y ya solo vi llamas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias al aviso del pequeño, los papás lograron salvar al resto de sus hijos y salir corriendo justo a tiempo. La casa desapareció por completo consumida bajo enormes llamas, todas sus pertenencias, incluido su auto. La familia cree que el incendio fue provocado por un calentador de gas que tenían instalado en el salón. "Brandon nos salvó, hablamos todo el tiempo de ello", dijo esta bella mamá cuya familia acaba de volver a nacer gracias a la pericia de su bebé. Nathan y Kayla Dahl, brandon Credit: GOFUNDME Una cuenta de Gofundme fue abierta por amigos de la familia para recaudar fondos en su ayuda.

