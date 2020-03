Un bebé de 18 meses de Hong Kong uno de los pacientes más jóvenes de coronavirus Mira lo que dicen los expertos sobre la exposición de los niños a este nuevo virus y las recomendaciones para evitar más contagios en casa. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un bebé de 18 meses de nacido se convirtió en uno de los casos más jóvenes en dar positivo a la pruebas del virus COVID-19 en China. Según el South China Morning Post, el pequeño tenía secreción nasal por lo que fue llevado el jueves al hospital Princess Margaret en Kwai Chung, Hong Kong, donde su padre había sido ingresado el día anterior por problemas de salud. El periódico reporta además que el bebé está en estado estable y que, al parecer, se contagió de sus padres, quienes estaban infectados con el virus luego de un viaje que hicieron a Londres el pasado 29 de febrero. Image zoom A principios de febrero, medios chinos reportaron el primer caso de un bebé con 30 horas de nacido que estaba infectado con el virus en la ciudad china Wuhan, considerada el epicentro de la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre los casos de infección del coronavirus en los niños, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que aunque los síntomas en los adultos y los más pequeños son similares, en el caso de estos últimos son más leves. Image zoom Aunque aclaran que “falta mucho que aprender” de esta nueva enfermedad y aún no está muy claro aún cómo reaccionarían los niños que tengan afecciones médicas subyacentes o necesidades de atención médica especial. Image zoom (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images) Algunas de la recomendaciones de los CDC para prevenir el contagio son, entre otras, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, desinfectar las superficies en las área comunes del hogar y lavar los juguetes tomando en cuenta las instrucciones del fabricante. Advertisement

