"Nunca olvidaré sus gritos": niña de 16 meses muere en las fauces de los perros pitbull de su tío Aquí los dolorosos detalles de la triste tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pequeña de 16 meses Kavay Louis-Calderón sufrió el brutal ataque de los perros de su tío, cuyas mascotas le causaron la muerte el pasado domingo por la mañana mientras estaba a su cuidado en Ohaio. "Están viviendo una auténtica pesadilla", afirmó el jefe de policía de Akron, Steve Mylett acerca de la familia de la víctima, según reportó WJW. "Están destrozados, absolutamente destrozados. Nadie quería que esto sucediera…" Las autoridades revelaron que el tío de la pequeña Kavay se enzarzó en una pelea con un conocido en el porche de su casa: "La niña estaba dentro con los perros", dos animales de raza pitbull, "y como sintieron la violencia afuera, se cree que los perros reaccionaron y descargaron su agresividad contra esta preciosa niña de tan solo 16 meses", comentaron. perros Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los vecinos colindantes fueron testigos de los hechos y hablaron del incidente con WKYC acerca de que nunca olvidaran lo que vieron: "No puedo sacármelo de la cabeza: los gritos de la niña y el operador del 911 corriendo con ella entre sus brazos", dijo todavía sobrecogido por el impacto Richard Turner. "Eso nunca lo voy a olvidar por más tiempo que pase". Kavay fue llevada a un hospital cercano donde fue declarada muerta. Perro raza Pit Bull Credit: Getty Images Esta no es la primera vez que los perros habían sido violentos: el pasado verano atacaron al cartero cuando fue a dejar el correo: "Le mordieron por todos lados", recordó otro vecino, Jerry Smith, a WKYC. "Le mordieron en la mano, en las piernas… Nunca hicieron nada al respecto, pero dejaron de traerles el correo. Nunca dejaba a mis nietos jugar afuera, por precaución, pensando que los perros podían estar en esa casa".

