¡Mujer aterroriza a madre en Wallmart tratando de comprarle su bebé! Sucedió en Texas y parece increíble: ¡le ofrecieron medio millón de dólares por su hijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer fue arrestada en Texas después de un extraño encuentro dentro de un Wallmart, reveló un artículo publicado en el New York Post, donde le acusaron de intentar comprar el niño de otra cliente de los grandes almacenes. Rebecca Taylor, de 49 años, enfrenta ahora cargos por intento de compraventa de un niño y abandonó la cárcel bajo fianza de cincuenta mil dólares, reveló el jefe de policía del condado de Houston, según reportó Click 2 Huston. El incidente arriba mencionado sucedió dentro de la famosa cadena de tiendas ubicada en Crockett, Texas. Los dos mujeres involucradas en el suceso estaban pagando en las taquillas de auto pago tras sus compras. La mamá del bebé de un año le contó después a la policía que la acusada le había comentado acerca del pelo rubio y los ojos azules de su hijo, y que entonces le preguntó por cuánto se lo vendería, de acuerdo a las informaciones de KETK.com. Según los documentos de la denuncia, en esos momentos la mamá del niño se rio ante la ocurrencia de la mujer, pero ella le aseguró que tenía 250 mil dólares disponibles en su auto. Cuando vio que alguien más, otra mujer, apareció junto a Taylor, entonces se asustó. Rebecca Lanette Taylor Credit: Crockett Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Espero a que las dos mujeres abandonaran los grandes almacenes y cuando salió hacia su auto, le estaban esperando fuera y le gritaron que su oferta se había duplicado y le ofrecían medio millón de dólares. Ahí fue que alertó a las autoridades. La policía estudió los videos grabados por la cámara de vigilancia y la versión de la madre parece encajar con las imágenes, aseguró el mismo medio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Mujer aterroriza a madre en Wallmart tratando de comprarle su bebé!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.