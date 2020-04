Dueña de una barra en Georgia dona dinero que estaba decorando las paredes del local a sus empleados Barra en Georgia dona a sus empleados el dinero que decoraba sus paredes. ¿Cuál es la cantidad? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La dueña de una barra en Georgia encontró una manera ingeniosa de mostrarle su solidaridad a las personas que trabajaban con ella y quedaron desempleados como resultado de la pandemia del coronavirus. Jennifer Knox — la dueña de Sand Bar en la zona playera de Tybee Island — decidió quitar de las paredes los miles de billetes de dólares que adornaban el local con el fin de donar ese dinero, reportó CNN. Image zoom Facebook Durante años, los clientes del bar pegaban dinero en las paredes, algo que se convirtió en una tradición. Sin embargo, la dueña remodeló el local, pintando las paredes, para dar ese dinero a personas necesitadas. La dueña compartió su iniciativa en redes sociales, comentando que tenía ahora tiempo para pacientemente quitar todos los billetes. Al final reunió una suma de $3,714 que donó a músicos y bartenders que antes trabajaban con ella y tuvo que dejar ir cuando el local cerró temporalmente por la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Le tomó cuatro días —con la ayuda de varias personas— quitar los billetes de las paredes, pero bien valió la pena el esfuerzo. Gracias a donaciones en Venmo de $390 recolectó un total de $4,104, que pudo repartir entre cuatro bartenders y dos músicos, dándoles a cada uno $600. Knox confesó a Fox-28 que sintió la necesidad de ayudar en estos tiempos tan difíciles. "Fue algo abrumador y emotivo", dijo. "En momentos como este sale a relucir lo mejor de la gente y eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante". Knox dijo a CNN que tiene la esperanza de que The Sand Bar pueda volver a abrir sus puertas en algún momento de este año cuando pase esta crisis de salud. Advertisement

Dueña de una barra en Georgia dona dinero que estaba decorando las paredes del local a sus empleados

