La "Barbie" colombiana revela sufrimiento tras séptima cirugía de cejas. "Parezco el emoji del ovni" "No me veo tan terrible como me siento", exclamó en redes la influencer y cantante Tatiana Murillo Barbie, al mostrar cómo quedó su rostro tras el tratamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tatiana Murillo, conocida en la red como La Barbie colombiana, está causando un fuerte impacto al revelar las dolorosas secuelas que le ha dejado su séptima cirugía de levantamiento de cejas. "Este es el séptimo levantamiento de cejas, y lo hice estando hormonal", lamentó por medio de un 'live' que fue capturado por distintos medios locales. "Nunca lo hagan estando así. Esto duele como nunca. Parezco el emoji del ovni, pero de malas". En el post se observan sus ojos con abultamientos mientras ella pronuncia: "Media inflamación se debe mitad a la cirugía y mitad a que he llorado todo el día". Luego procedió a mostrar un video del día siguiente al procedimiento donde se observa uno de sus ojos entrecerrados. Murillo tiene un regimiento de seguidores en la red que admiran su espectacular cuerpo. Frecuentemente ella posa en traje de baño o prendas provocativas para hablar de temas distintos como el amor o el dinero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta no es su primera controversia. En noviembre pasado Murillo impactó al revelar un video del antes y el después de su aspecto físico revelando que no solo se ha sometido a cirugías estéticas impactantes y que han dado como resultado su imagen similar a la muñeca Barbie. El video también revela que la joven madre se ha sometido a un tratamiento experimental para cambiar el color de su piel. "Se me ha puesto la piel roja, escamada, me ha dolido y me ha pasado de todo", exclamó en ese momento. "Por eso les digo que soy una rata de laboratorio, porque este tratamiento es experimental, aunque a mí me ha dado muy buenos resultados, afortunadamente".

