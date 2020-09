Barbie se une a la celebración del Día de los Muertos con nuevo diseño Con un peinado de trenzas, un vestido de encaje y su carita pintada con diseños tradicionales, la muñeca hace honor a los vibrantes colores de México y su cultura. ¡Aquí te decimos dónde la puedes obtener! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La compañía Mattel anunció por segundo año consecutivo el lanzamiento de una muñeca Barbie de colección con motivo de la tradicional celebración del Día de los Muertos. Su diseño ha estado de nuevo a cargo del mexicoamericano Javier Meabe, quien asegura que quiso que su arte reflejara la belleza y los colores que caracterizan su México y sus tradiciones familiares. "Como diseñador mexicoamericano, era importante para mí usar mi voz creativa para diseñar una muñeca que celebra los colores brillantes y las texturas vívidas de mi cultura, así como las tradiciones con las que crecí representadas y celebradas en Barbie”, dijo en un comunicado. Image zoom Getty Images El fabricante de juguetes infantiles reveló a través de sus redes sociales el estilo de peinado de trenzas, un vestido de encaje estilo princesa, en color rosa, y la cara pintada con diseños tradicionales de la celebración. “Barbie celebra la tradición consagrada de #DiaDeMuertos con una nueva muñeca coleccionable que honra los símbolos y rituales de la festividad. Desde el delicado vestido bordado de encaje hasta la cautivadora pintura facial de calavera, la muñeca #Barbie Día de Muertos rinde homenaje a las costumbres de las familias de todo el mundo”, escribió la compañía en su cuenta oficial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muñeca está disponible por $75 en el sitio web de la compañía o en tiendas como Amazon, Target y Walmart. El año pasado, Meabe también diseño el primer modelo y había dicho que su madre había sido su musa. En esta ocasión, se inspiró en su México natal. “Me inspiré en el color dorado que se ve en la cultura mexicana, las joyas, los edificios, las estatuas y las obras de arte y lo destaqué en todo el diseño. Las rosas representan emociones y momentos de la vida, incluidas celebraciones, nacimiento, muerte, pasión y el amor, y también me inspiré para introducir nuevas texturas y una nueva silueta de vestido", explicó el artista de 35 años.

