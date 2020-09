Una de las posibles candidatas de Trump a la Corte Suprema es hispana: ¿quién es Bárbara Lagoa? ¿Llegará Bárbara Lagoa a ser jueza de la Corte Suprema? Conoce más a la cubanoamericana que es una de las nominadas de Donald Trump para ocupar esta importante posición. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la reciente muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, muchos se preguntan quién ocupará su importante posición en la Corte Suprema estadounidense. Una de las posibles candidatas del presidente Donald Trump es hispana. Se trata de la cubanoamericana Bárbara Lagoa. La jueza de 52 años es hija de cubanos que emigraron a Estados Unidos buscando una mejor vida. Lagoa creció en Hialeah, FL, donde aún viven sus padres y se graduó con honores de la Universidad International de la Florida (FIU) en Miami. También hizo su doctorado en leyes en la Universidad de Columbia en Nueva York. Image zoom Joe Raedle/Getty Images "La selección de una mujer definitivamente sería apropiada”, dijo Trump. Lagoa —quien es jueza del Circuito 11 de Apelaciones de Estados Unidos— está orgullosa de sus raíces y de haber crecido en Hialeah, mejor conocida como "la ciudad que progresa", donde vive una gran comunidad hispana en Miami. Ya hizo historia al convertirse en la primera hispana y cubanoamericana en llegar a la Corte Suprema de Florida. Si es elegida, sería la segunda jueza hispana en la corte suprema además de Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Joe Raedle/Getty Images Lagoa está entre las candidatas favoritas de Donald Trump, quien también nominó a la jueza Amy Coney Barrett, de Indiana. "Es hispana y es altamente respetada", dijo el presidente sobre la cubanoamericana conservadora, quien según los expertos podría ayudar a Trump a ganar el estado de Florida en las próximas elecciones presidenciales, influenciando a los hispanos a votar a su favor. En el 2000, Lagoa fue una de las abogadas que trabajó pro bono para representar a la familia de Elián González en su lucha para que el niño cubano —quien huyó de la isla en balsa con su madre, fallecida en el mar— se quedara en Miami y no regresara a Cuba con su padre. Los ojos del mundo están ahora sobre la jueza cubanoamericana. ¿Llegará a la Corte Suprema?

