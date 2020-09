Adiós a una era: Barbados dejará de reconocer a la reina Isabel II como jefa de estado Después de 55 años de independencia la isla de Rihanna se convertirá a partir de noviembre en república. ¿Seguirán otras naciones sus pasos? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tal parece que muy pronto de la grandeza del Imperio Británico solo quedarán memorias y series televisivas, como The Crown (Netflix). Este martes Barbados anunció que a partir de noviembre próximo y después de 55 años de independencia dejará de reconocer a la reina Isabel II como jefa de dicho Estado. La honorable Mia Mottley, primera ministra de la isla que vio nacer a la cantante y empresaria Rihanna, pronunció un discurso para detallr los pasos que se seguirán al desvincularse de la Commonwealth, es decir, el grupo de 16 naciones aún aceptan la monarquía. "Este es el momento de dejar atrás nuestro pasado colonial", acotó la ministra. Ingrid Seward, autora de una biografía sobre el príncipe Philip, consorte de la reina -y que está por publicarse- lamentó las noticias en comentarios hechos a Newsweek, temiendo que esto genere el desmoronamiento de una "casa de naipes". "Pensé que fue realmente triste, lo de Barbados", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Esto] me hace pensar si esto tiene algo qué ver con el comportamiento de los integrantes más jóvenes de la familia real y a la avanzada edad de la reina. A lo mejor piensan que cuando la reina se haya ido sentirán como que es el fin de una era y que sería el momento [ideal] para cortar lazos". Dichas palabras se referirían desde luego a la salida del príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, de la vida oficial de la monarquía, en marzo pasado. Además del supuesto distanciamiento que existiría entre el duque de Sussex y su hermano, el príncipe William, segundo en línea al trono. En cuanto a quién ocupará el sitio de la reina Isabel II en la pequeña nación caribeña, solo se sabe que será "alguien de Barbados", según expresó la ministra.

