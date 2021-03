Muere Sarah, la abuela keniana del expresidente Barack Obama, a los 99 años Sarah Obama o 'Mama Obama', como la llamaban de cariño, falleció en Kisumu, Kenia. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sarah Obama, la 'abuela' keniana del expresidente Barack Obama, falleció este lunes a sus 99 años en un hospital de Kisumu, Kenia, según se dijo por medio de un comunicado. 'Mama Sarah', como la llamaban de cariño, fue la tercera esposa de Hussein Onyango Obama, quien crio al padre de Barack Obama. De acuerdo al diario local The Nation Obama había sufrido un infarto y presentaba problemas de azúcar en la sangre. La matrona era devota musulmana y según fuentes hasta antes de su muerte vivía en una modesta casita de ladrillo ubicada en el poblado de Kogelo, en las cercanías del famoso lago Victoria. De muy joven trabajó como cocinera de misionarios británicos y cuando su nieto subió al poder, en 2008, ella aún no poseía un televisor, indica CNN. Cuando Obama fue elegido como presidente, la casita de doña Sarah se convirtió en atracción turística y tuvo que ser protegida con alambrado. Mama Sarah se dedicaba principalmente a la ayuda de los niños de Kenia a través de su fundación. "Mi familia y yo estamos de luto por el fallecimiento de nuestra amada abuela Sarah Ogwel Onyango Obama; la extrañaremos muchísimo, pero celebraremos con gratitud su larga y notable vida"- Barack Obama. "Acabo de perder a la persona más importante en mi vida, mi abue, Mama Sara", exclamó este lunes Auma Obama, hermana del expresidente. "¡Mi corazón está roto! Pero mientras escribo, sin poder detener las lágrimas que corren ¡sé que fui bendecido por tenerla por tanto tiempo! Mi inspiración, mi pilar, mi zona de confort, mi espacio seguro ¡Descansa en paz, Dani! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presidente número 44 de la nación menciona a su querida 'abuelita' en su libro Dreams of My Father (2004). Obama visitó a doña Sara en varias ocasiones: en 2006, cuando aún era Senador por el estado de Illinois; en 2015, ya como presidente de Estados Unidos y en 2018.

