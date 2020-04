"Crip Camp": el documental producido por Barack y Michelle Obama ¡Entérate! No te pierdas nuestra selección de series y películas para disfrutar esta semana en casa a través de Netflix. By Joan Wallace ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al parecer, como seguimos en cuarentena, Netflix se ha encargado de proporcionarnos con suficiente material (ojo, del bueno), para entretenernos un poco durante estos días de ocio. Por eso, aquí les tengo las de esta semana, me refiero a las series y películas que desde ya puedes ver en casa. ¡Aquí les van! "Crip Camp" Empezamos con el documental “Crip Camp”, producido por nada más ni nada menos que Barack y Michelle Obama. Este navega en las historias de un grupo de adolescentes, ahora ya adultos, que pertenecieron a un campamento de personas discapacitadas en 1971. Estos jóvenes se convirtieron en activistas que exigían sus derechos y definitivamente hicieron historia. Un proyecto digno de ser visto y compartido. “Código 8” Y continuamos con el filme “Código 8”, bastante irreal, pero lleno de mucha acción para aquellos fanáticos de la ciencia ficción y el suspenso. Esta historia se desarolla en un mundo donde un porcentaje específico, digamos un 4 por ciento de sus habitantes, nacen con habilidades sobrenaturales. Estos individuos, a diferencia de los superhéroes que conocemos, no son multimillonarios sino personas de bajos recursos que han recurrido al crimen. Protagonizada por Robbie y Stephen Amell, esta es una opción ideal para los amantes de este género. “Tiger Tail” o “Cola de tigre” Aquí se cuenta la historia de Grover, un inmigrante que decide viajar a los Estados Unidos, huyendo de su realidad en Taiwán y dejando atrás recuerdos de la extrema pobreza que vivió durante su niñez. El hombre se ha alejado del amor de su vida para irse con otra mujer que le ha ofrecido una nueva aventura. Un historia que relata una cruda realidad social con la cual muchos se sentirán identificados. “The Last Airbender” Con una entrada triunfal, llega esta famosa película que, entre ustedes y yo, Netflix convertirá en todo un seriado que ya se encuentra en plena grabación. Mientras, les cuento que este filme es una montaña rusa de emociones. Tras la declaración de guerra y revolución entre los cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego), nace Aang, un joven que descubre tiene el poder de controlar estos elementos y une fuerzas para restaurar el equilibrio y la armonía en su mundo. Un clásico perfecto para ver este fin de semana. Love. Wedding. Repeat Y ya para despedirnos, nos vamos a una propuesta más ligera y cómica, se trata de “Love. Wedding. Repeat” o “Amor. Boda. Repetir”. Una comedia romántica cuya historia sigue tres versiones de una misma boda que se desenvuelven cuando un chico llamado Jack trata de asegurarse de que su hermana pequeña tenga el día de bodas perfecto. Creo que a todos nos ha pasado. La diferencia es que Jack lo intentará todo, literalmente todo. Y bueno, así les dejo con estas cinco opciones calentitas para disfrutar desde ya en casa. Nos vemos la próxima semana con otras recomendaciones para ver en la pantalla chica. ¡A tomar el control remoto y a disfrutar! Advertisement

