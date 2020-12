Close

Barack Obama sobre sus hijas: "Sasha y Malia van a hacer enormes contribuciones" El exmandatario estadounidense habla del futuro de sus hijas, Sasha y Malia. ¿Alguien dijo presidenta Obama en 2050? Por María Morales Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando su padre se convirtió en el presidente número 44 de Estados Unidos en el 2008, Malia y Sasha Obama dejaron su escuela y amigos en Chicago en el espejo retrovisor para instalarse en la Casa Blanca, a la que llegaron como niñas y salieron como jovencitas ocho años después. Hoy, Malia y Sasha son estudiantes universitarias —la primera en Harvard, la segunda en la Universidad de Michigan— que son motivo de orgullo para su padre, Barack Obama, y su madre, la ex primera dama Michelle Obama. ¿Ven a alguna de las dos siguiéndo los pasos de sus padres en las leyes –ambos son abogados– o en la política?, ¿habrá una presidenta Obama en el 2050? Image zoom Credit: Alex Wong/Getty Images "Tengo una gran certeza de que Sasha y Malia van a hacer enormes contribuciones. Pero si tuviera que adivinar, diría que no será por medio de un cargo electo", asegura el expresidente en una entrevista exclusiva con People en Español días antes del lanzamiento de su más reciente libro, Una tierra prometida (Debate). "Malia tiene 22 años y Sasha 19, y en treinta años quién sabe qué pensarán". Si bien ambas se han mantenido mayormente alejadas del escrutinio público —"Michelle y yo tratamos de proteger a nuestras hijas del brillo de la exposición pública", dice su padre de su tiempo en la Casa Blanca— de Malia se sabe que ha realizado varios internados en la embajada estadounidense en España, así como en televisoras y un estudio de cine en Estados Unidos. Image zoom Credit: Timothy Tai for The Boston Globe via Getty Images Sasha ha trabajado en un restaurante de mariscos en Martha's Vineyard, MA, y recientemente se hicieron viral dos video de TikTok en que sale cantando y bailando con amigos. "Estoy sumamente orgulloso de los seres humanos en que se han convertido ambas", concluye su padre.

