Muere el chef de los Obama tras sufrir un accidente mientras practicaba padelsurf en Martha's Vineyard El cuerpo de Tafari Campbell, de 45 años, fue hallado tras desaparecer en las aguas próximas a la mansión del expresidente Massachusetts. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tafari Campbell and President Obama Tafari Campbell and President Obama | Credit: TAFARI CAMPBELL/INSTAGRAM; PAUL ELLIS/AFP via Getty Images El expresidente Barack Obama y su esposa, la exprimera dama Michelle Obama se encuentran de luto por el fallecimiento de Tafari Campbell, su chef personal desde sus días en la Casa Blanca, quien ha fallecido a los 45 años tras sufrir un accidente de padelsurf frente a la isla de Martha's Vineyard, Massachusetts. Su deceso ocurrió en las aguas próximas a la mansión del expresidente. Fuentes de la Policía Estatal de Massachusetts (MSP, por sus siglas en inglés) confirmaron la noticia a PEOPLE afirmando que el cadáver del hombre originario de Dumfries, Virginia, fue hallado por buzos en el estanque Edgartown Great Road hacia las 10 a.m., hora local. Según se informa el domingo pasado, hacia las 7:46 p.m., elementos de la policía y bomberos de Martha's Vineyard recibieron un llamado hecho al 911 alertando sobre un "hombre que había caído al agua mientras practicaba el padelsurf y que al parecer luego de tener problemas para salir a la superficie quedó sumergido y no volvió a salir". A partir de ese momento comenzó la búsqueda de Campbell. "Buzos de la unidad de rescate submarino de la MSP hicieron el rescate del cuerpo de la víctima que fue localizado por elementos de la Policía Ambiental de Massachusetts por medio de un sonar", se dijo por medio de un comunicado. "El rescate [del cuerpo] se hizo a unos 100 pies de la costa y a unos ocho pies de profundidad". "Al momento de su fallecimiento Campbell se encontraba de visita en Martha's Vineyard", afirmaron voceros de la MSP aclarando que al momento del accidente los Obama "no se encontraban presentes en la residencia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Tafari] formó una amada parte de nuestra familia", expresaron los Obama por medio de un comunicado obtenido por PEOPLE. "Cuando lo conocimos era un talentoso sous chef de la Casa Blanca: creativo, un apasionado de la comida [con] capacidad de reunir a las personas". "En los años subsecuentes logramos conocerlo como una persona cálida, divertida, extraordinariamente amable que hizo de nuestras vidas un poquito más brillantes", prosigue el mensaje. "Por eso cuando nos marchamos de la Casa Blanca le pedimos a Tafari que se quedara con nosotros y generosamente accedió. Desde entonces él ha formado parte de nuestras vidas y [ahora] nuestros corazones están rotos por su partida". A Campbell le sobreviven sus hijos mellizos, Xavier y Savin, y su esposa, Sherise. Su muerte se encuentra bajo investigación el a unidad de detectives del distrito Cape and Islands y la policía de Edgartown.

