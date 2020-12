Close

Barack Obama a los DREAMers: "No se desalienten porque el país los necesita" El exmandatario estadounidense Barack Obama alienta a los DREAMers, habla de una futura reforma migratoria y reflexiona sobre el hecho de que más latino votaran por Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales. Por María Morales Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi cuatro años de haber salido de la Casa Blanca y empezar una nueva vida, el expresidente Barack Obama se sigue encontrando de tanto en cuanto a uno que otro DREAMer, lo que le hace acordarse de la orden ejecutiva del 2012 que ha impedido desde entonces la deportación de millones de estos jóvenes que llegaron indocumentados a Estados Unidos de niños. "Como escribo [en mis memorias], estos jovenes del DREAM Act —muchos de ellos ya no son chicos—ocasionalmente me encuentro con alguno que me dice: 'Cuando pasó su acción ejecutiva que me permitió quedarme sin miedo a ser deportado y conseguir una licencia de conducir e ir a la universidad, sabe, eso hizo una diferencia en mi vida. Y ahora estoy estudiando para ser doctor o estoy estudiando para ser abogado. O tengo este puesto de nivel inicial en un negocio que llena de orgullo a mi familia'", dice Obama en exclusiva a People en Español. "Sí. Ellos son estadounidenses en todas las formas salvo por una hoja de papel. Son patriotas y anhelan contribuir [al país]". Image zoom Credit: Foto por Shaniqwa Jarvis; Estilista de utilería: Achebe|Venn Frederic Su consejo para estos jóvenes, cuyo futuro sigue sin aclararse y sigue dirimiéndose en los tribunales: "Manténgase enfocados en sus propios sueños, sus propias aspiraciones. No se desalienten porque el país los necesita". La elección de Joe Biden, quien a finales de enero relevará a Donald Trump en la Casa Blanca, ayudará a estos jóvenes, asegura Obama. El Tribunal Supremo de Juticia falló la semana pasada en contra de los intentos de la actual administración de poner fin a la orden ejecutiva de Obama a favor de los DREAMers, la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Image zoom Credit: Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images "Yo hubiera preferido aprobar una ley que firmar una acción ejecutiva", señala Obama, quien escribe de este período de su mandato cuando su proyecto de ley para reformar el sistema migratorio fue derrotado en el Congreso, forzándolo a recurrir a la orden ejecutiva, en su nuevo libro Una tierra prometida (Debate, un sello de Penguin Random House Grupo Editorial). "Es la razón por la cual aguanté y empujé tan duro como pude para ver si lográbamos pasar una ley de reforma migratoria porque es más difícil derogar [una ley] que una acción ejecutiva". Image zoom Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images A lo que agrega: "Creo que llegará el día en que reformaremos nuestro sistema de inmigración y [los DREAMers] no tendrán que vivir bajo la sombra de la incertidumbre, como lo están haciendo ahora". El hecho que más latinos votaran por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre que hace cuatro años es algo notorio, opina el expresidente. "La elección de Donald Trump [en el 2016], y el hecho que ahora consiguiera más votos latinos —sustancialmente más esta vez que la pasada— indica que tenemos que aprender y trabajar para pasar una ley de reforma migratoria", acota. "Y las voces de los DREAMers serán una parte importante para ayudar a encaminar la política en la dirección correcta en este asunto".

