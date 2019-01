El Ballet Hispánico de Nueva York explora nuestras raíces Mayra Mangal En los casi cincuenta años que tiene de establecido el Ballet Hispánico de Nueva York muchas cosas han cambiado. Especialmente en lo que se refiere al papel de los latinos y de las mujeres en nuestra sociedad. Por eso, al aproximarse el Festival de Danza de Brooklyn la venerable organización con sede en Manhattan decidió organizar la serie “Diálogos” que explora los vínculos entre las artes, la justicia social y la cultura latinas. Y justamente ésta arrancó con la charla Women of Color in the Arts donde se habló del papel que jugamos las latinas en la arena cultural. Michael Higgins-Cortesía Ballet Hispánico La serie fue creada por María Torres, John O’Connor y la multipremiada actriz Vanessa Williams y se presentó este jueves en el histórico Museo de Brooklyn. Con Tamia Santana, Fundadora del festival de Danza de Brooklyn, como moderadora, la senadora de Nueva York Marisol Alcántara, Ayodele Casel -actriz y bailarina-, María Torres y Lauren Argentina Zelaya -asistente de curaduría del Museo de Brooklyn- abordaron el tema. Arriba un video con la charla. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

