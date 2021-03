Close

Bala perdida mata a una madre mexicana en Nueva York cuando volvía de la tienda Gudelia Vallinas, de 37 años y originaria de Puebla, salió a hacer unas compras en su vecindario de Queens cuando recibió el impacto de una bala en la cabeza. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una inmigrante mexicana originaria del estado de Puebla falleció de manera trágica al ser alcanzada por una bala perdida que se alojó en su cabeza cuando regresaba de hacer las compras en una farmacia de su barrio, en al norte del condado de Queens. El incidente ocurrió el pasado viernes hacia las 8:15 p.m., hora local, cuando Gudelia Vallinas, de 37 años y madre de una niña de 9 años y un niño de 11, se encontraba en la intersección de las calles 48th St. y la avenida Broadway, en el barrio de Astoria. La mujer había salido a hacer unas compras en una farmacia de la cadena Walgreens cuando de pronto un desconocido comenzó a disparar. El sujeto lanzó siete disparos, uno de los cuales alcanzó a la madre que era sumamente devota a su iglesia, según indica The New York Daily News. Vallinas fue trasladada a un hospital de Elmhurst, donde se pronunció su muerte. "Ya venía para acá para la casa y yo estaba acá en el basement y escuche los tiros. Y entonces mi esposa me llamó y me detuve un tantito", explicó Miguel Vallinas, suegro de la víctima a Spectrum Noticias New York 1. "Cuando salí ya estaba ahí. Pero eso fue lo que sucedió; fue una bala perdida. Ella no se mete con nadie es una muchacha que trabaja". "Ellos son pequeños y tienen una enorme pena en su corazón ahora mismo", expresó Miguel Vallinas, suegro de la víctima, al Daily News. "[Gudelia] se ocupaba de sus hijos y de hacer cosas en el hogar. Ella amaba a sus hijos". "No puedo ni encontrar las palabras para describir la pena que estoy sintiendo ahora mismo", expresó Alfredo Vallinas, esposo de la víctima por medio de la página de GoFundMe establecida para ayudar a la familia. "A donde ella iba dejaba una hermosa luz de alegría y esperanza". Image zoom Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay mucha arma aquí, dentro de un vecindario que hay familias buenas, trabajadoras", aseguró Don Miguel a New York 1. "Lo que pasa todo lo que sufren son familias inocentes, eso lo que no está bien". Según dicha publicación cámaras de seguridad captaron a dos sujetos corriendo hacia el lugar de la balacera para luego salir huyendo en dirección opuesta. El funeral de Gudelia Vallinas se llevará a cabo este martes 16 de marzo en Queens, según reza su obituario. La investigación continúa.

