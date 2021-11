Bailarina exótica encontró dispositivo de rastreo en su auto. Su acosador la mató a balazos Abigail Saldana fue asesinada a tiros mientras conducía en una carretera, supuestamente por un hombre que conoció mientras trabajaba como bailarina en Rick's Cabaret en Fort Worth, dice la policía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Abigail Saldana Abigail Saldana | Credit: CREDIT FACEBOOK Una joven madre de Texas que trabajaba como bailarina exótica en Rick's Cabaret en Texas fue asesinada a tiros, supuestamente por un hombre que la había estado acosando repetidamente, dice la policía. El martes, la policía de Fort Worth respondió a una llamada al 911 sobre un accidente en la autopista 183 y encontró a una mujer muerta a tiros en su automóvil, le dijo a People un portavoz del Departamento de Policía de Fort Worth en un comunicado. La persona que llamó al 911 dijo que vio un sedán Hyundai plateado a toda velocidad saliendo de una rampa de salida y hacia un área cubierta de hierba antes de chocar contra una señal, dice la policía. "A su llegada, los oficiales localizaron a una víctima femenina dentro de su vehículo con aparentes heridas de bala en el torso", dijo la policía en el comunicado. La mujer fue identificada como Abigail Saldana, de 22 años, de Fort Worth. Fue declarada muerta en el lugar, dice la policía. Durante una investigación posterior, la policía se enteró de que Saldana había estado "teniendo problemas recientemente con el sospechoso", identificado como Stanley Szeliga, de 54 años, de Irving, dice la policía. Stanley Szeliga Stanley Szeliga | Credit: CREDIT TARRANT COUNTY SHERIFF’S OFFICE Saldana trabajaba como bailarina en Rick's Cabaret, un establecimiento de baile exótico en Fort Worth, según una orden de arresto redactada que se publicó el lunes. Los detectives hablaron con un empleado de Rick's que dijo que Saldana "había sido acosada recientemente por un cliente", dice la orden de arresto. El empleado mostró a los detectives una publicación que Saldana había puesto en Instagram el 14 de octubre de 2021, diciendo que había "encontrado un rastreador que Stan había escondido en su auto en un esfuerzo por seguirla", dice la orden de arresto. La madre de Saldana dijo que la bailarina informó a la policía sobre el rastreador, según informa WFAA. El empleado "indicó que Abigail tenía miedo de Stan porque la estaba acechando y acosando", dice la orden de arresto. El miércoles, un equipo SWAT entregó una orden de registro en el apartamento del sospechoso en Irving. Se abrieron paso al interior del apartamento cuando él se negó a salir. "El sospechoso estaba ubicado en un balcón de la residencia y fue encontrado con varios cortes autoinfligidos en varias partes de su cuerpo", dice la policía. Fue arrestado y acusado de asesinato, dice la policía. Está detenido en el Centro Correccional Lon Evans del condado de Tarrant en Fort Worth con una fianza de 250,000 dólares, según muestran los registros en línea. No está claro si ha contratado a un abogado que pueda hablar en su nombre o si se declaró culpable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras espera el juicio, la familia y los amigos de Saldana están lidiando con su muerte. "Tenía mucho amor", le dijo Contreras a WFAA sobre su hija. Contreras promete buscar justicia para Abigail. "Él me la quitó", le dijo a WFAA. "Me aseguraré de que cada vez que tenga una cita en la corte, vea mi cara allí. "Verá que Abby nunca estuvo sola". La investigación continúa.

