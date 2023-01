Las terribles predicciones de la "Nostradamus de los Balcanes" para el 2023 Según dejó escrito Baba Vanga, más conocida como la Nostradamus de los Balcanes, este parece que no va a ser el mejor de los años para la humanidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Baba Vanga Baba Vanga | Credit: Wikipedia Recién comienza el 2023 y de acuerdo con los pronósticos de la mujer de origen macedonio Baba Vanga, más conocida como la Nostradamus de los Balcanes, este parece no ser el mejor de los años para la humanidad. A pesar de que Baba Vanga falleció en 1996 a los 85 años, la mística y herbolaria ciega desde su infancia dejó predicciones hasta el año 5079, algunas de las cuales parecen haberse cumplido, como la muerte de la princesa Diana o los atentados del 9/11. Este año, de acuerdo con sus profecías, un país comenzarán a usar armas biológicas que afectará directamente a millones de personas. "Un gran país llevará a cabo investigaciones sobre armas biológicas en personas, lo que podría provocar la muerte de millones de seres humanos", dijo, de acuerdo al diario británico Daily Mail. Asimismo, se vaticina que se produzca un estallido en un planta nuclear que desencadenará un desastre de grandes escalas. Incluso predijo que el 23 de abril de este año tendrá lugar una fuerte tormenta solar que podría afectar a los sistemas de comunicación satelital en el planeta, dejando al mundo prácticamente desconectado. La mujer además aseguró que se producirá una variación en la órbita del planeta, que provocará un aumento considerable de las temperaturas, la radiación y el nivel del mar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, Baba Vanga indicó que este año los gobierno prohibirán muchos nacimientos naturales, y se incrementará la producción humana en los laboratorios. Todavía dichas profecías son solo eso... profecías. Este es un año que recién comienza y solo queda esperar qué nos traerá como sorpresa.

