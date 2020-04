¿Tienes problemas para pagar tu alquiler o tus cuentas por el coronavirus?

A lo largo y ancho del país, padres de familia e individuos por igual enfrentan presiones financieras causadas por la pandemia del coronavirus.

Este jueves se dio a conocer que una abrumadora cifra de por lo menos 17 millones de personas han solicitado beneficios de desempleo al gobierno en las cuatro semanas que está concluyendo. Según múltiples reportes, en ciudades como Nueva York, donde COVID-19 se ha dejado sentir con mayor fuerza, hasta un 40% de personas podrían no cubrir su alquiler este 1o de abril, fecha en que tradicionalmente miles pagan sus rentas.

Aquí el gurú de las finanzas Xavier Serbiá, que es columnista y presentador del programa Dinero, de CNN, nos explica qué podemos hacer para protegernos ante los embates financieros que esta crisis ha desatado.

Image zoom Getty Images

Pago de alquiler:

Entiendo que hay una orden federal bajo el CARES ACT dado a conocer el 27 de marzo, que no te pueden desalojar por un período. No puedes ser desalojado. Hay que tener una cosa clara: una cosa es renta por alguien que le paga la renta a un landlord. Y tienes al dueño de una casa que le está pagando una hipoteca a un banco. Bancos han anunciado que no van a hacer un eviction, no te van a desalojar [si no pagas la hipoteca]. Cabe aclarar que cada estado es diferente y hay que consultar las reglas locales.

Cómo negociar:

La clave es hablar. Comunicar. Contactarse con los bancos. Contactarse con el landlord y hablar, explicar. Decir: 'Mira, yo tengo este problema me he quedado sin empleo, estoy buscando plata, estoy buscando el seguro de desempleo...negociar. Hay bancos que te van a decir 'No me pagues por estos 30 días, te vamos a mover el pago'... Es lo mismo con las tarjetas de crédito es lo mismo con los préstamos personales. Hasta el momento no hay una orden que le exija a los bancos que tú no les puedes cobrara a la gente. Eso no quiere decir que esta situación es eterna. Una vez que pase este período ya el landlord puede tener ese derecho para desalojarte. Lo que no puedes hacer es no pagar. A lo mejor se puede usar el depósito del alquiler. Hay que buscar opciones.

Préstamos que están disponibles

A través de HUD [Department of Housing and Urban Development, por sus siglas en inglés], Fannie Mae, Freddie Mac, si no me equivoco cerca del 50 por ciento de los préstamos están de alguna manera subvencionados o apoyados por el gobierno. Y están las unidades multifamiliares y las unidades single. Puede pasar que esos préstamos que tú estés pagando de hipoteca estén subvencionados por el gobierno y [éste] tiene unas reglas por el tema del coronavirus y a lo mejor eso te beneficia.

Y a lo mejor hablar con el landlord porque te puede decir 'no te puedo bajar la renta, no puedo permitirte que no me pagues'. Pero a lo mejor [decirle]: 'Tú hipoteca está subvencionada por el gobierno y a lo mejor el gobierno te da plata si tú me ayudas a mí con la renta'.

¿Dónde buscar más información?

Hay que buscar a HUD: https://www.hud.gov/espanol

Hay que buscar a Freddie Mac: http://www.freddiemac.com/

Hay que buscar a Fannie Mae: https://www.fanniemae.com/portal/index.html

Hay que buscar al departamento de vivienda de tu estado. Buscar los sitios de los bancos.

Más información sobre la ayuda del gobierno federal y sobre el coronavirus en: https://www.coronavirus.gov/

Más información en el Centro de Enfermedades Contagiosas (CDC) https://www.cdc.gov/Spanish/acercaCDC/organizacion.html