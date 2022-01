Madre pide donante de médula para salvar la vida de su hijo de 5 años Ayden Lozano, de 5 años, un paciente de leucemia, necesita urgentemente un trasplante de médula. Su madre Iliana Lozano pide ayuda para encontrar a un donante. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ayden Lozano Ayden Lozano | Credit: Facebook/Match for Ayden La madre de Ayden Lozano, de 5 años, pide ayuda para salvar la vida del niño. Ayden fue diagnosticado con leucemia cuando tenía 2 años y su situación actual es crítica. Luego de tres años de tratamiento, el cáncer afectó su cerebro y necesita urgentemente un trasplante de médula. Iliana Lozano pide ayuda para encontrar un donante que sea compatible con su hijo. "Necesitamos encontrar a esa persona para que él pueda vivir", dijo su madre a la edición digital de Noticias Univision. En entrevista con Carolina Sarassa y Borja Voces, Iliana Lozano —oriunda de Guadalajara, México— pidió a personas que lean su conmovedora historia que se inscriban en la página BeTheMatch.org y den su información al Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea (NMDP), sometiéndose a una simple prueba para ver si son compatibles con Ayden. "Muchos latinos no se inscriben porque no saben o le tienen miedo a la palabra 'transplante' porque ellos creen que es como un transplante de corazón o riñón, algo así, y pues no, es como si uno está donando sangre. Es muy simple", asegura la madre. "Así es como uno le puede salvar la vida a un paciente como mi hijo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aiden es un niño muy feliz, siempre sonriendo, lleno de vida", añadió Iliana Lozano sobre su hijo. "Esto le pasó a él y yo no puedo hacer nada para salvarle la vida, porque la familia —papá y mamá— no son compatibles 100 por ciento, nada más somos compatibles 50 por ciento, por eso estamos buscando a una persona desconocida que le salve la vida". Ayden Lozano Ayden Lozano | Credit: Facebook/Match for Ayden "Él está muy chiquito, tiene mucho por vivir", añadió la madre, quien no pierde la esperanza de ver a su hijo sano. Ayden Lozano Ayden Lozano | Credit: Facebook/Match for Ayden En una página de Facebook titulada "Match for Ayden" la familia ha compartido su historia y ofrece las últimas noticias sobre la salud del niño. Para más información sobre convertirse en donante puede llamar a Be the Match a la línea telefónica gratuita 1-800-MARROW-2 (1-800-627-7692) o visitar www.bethematch.org

