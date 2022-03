¡Terrorífico video del desplome en picado del avión que ayer se estrelló con 132 personas! El espantoso descenso fuera de control del avión de China Eastern Airlines duró dos minutos después de estar a una altitud de veintinueve mil pies de altura. Aquí las aterradoras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ayer se conoció la tragedia en la que solo un milagro podría haber salvado la vida de alguno de sus pasajeros: el Boeing 737 de China Eastern Airlines se desplomó desde el cielo en picado con 132 personas a bordo, causando conmoción alrededor del mundo. El avión se dirigía de Kunming a Guangzhou el lunes día 20, cuando se cortó la comunicación con la torre de control y un video compartido horas después por una cámara de seguridad muestra el estremecedor descenso de la aeronave, en el que la cabina del piloto se chocó contra el suelo como si de una flecha se tratara, yendo a dar al bosque de un terreno montañoso que inmediatamente ardió en llamas tras el impacto. El espantoso descenso, fuera de control, duró aproximadamente dos minutos después de estar el aparato en altitud de crucero, a veintinueve mil pies de altura. Parece que los pilotos lograron remontar algo alrededor de los diez mil pies durante la caida, para volver a desplomarse en picado. El último contacto del avión fue a tres mil doscientos pies antes de impactar sobre la tierra. avion siniestro china Credit: Costfoto/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas son las descorazonadoras imágenes del impacto: Según aseguró el portal TMZ, el presidente chino Xi Jinping ordenó una investigación para conocer la causa del accidente. La aerolínea emitió a su vez un comunicado: "China Eastern Airlines ha activado el mecanismo de emergencia, ha enviado a su personal a la escena del siniestro y ha abierto una línea especial para asistir a los familiares de las víctimas involucradas en el accidente", anunciaron. accidente avion china Credit: Jiang Hui/VCG via Getty Images siniestro avion china Credit: Jiang Hui/VCG via Getty Images Un suceso terrible que acapara los titulares de medio mundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Terrorífico video del desplome en picado del avión que ayer se estrelló con 132 personas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.