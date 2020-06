¿Quién es Mason Lira, el sospechoso de abrir fuego contra la policía en California? El joven de 26 años fue abatido a balazos por la policía, que llevaba dos días buscándolo como sospechoso de disparar contra varios agentes. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mason Lira, el hombre más buscado de California fue abatido el jueves tras una búsqueda de 36 horas que empezó cuando abrió fuego contra dos agentes en un cuartel de policía de la localidad de Paso Robles, informaron las autoridades. Lira falleció durante un enfrentamiento con agentes que lo estaban buscando y a los que aparentemente quería emboscar cerca de un viñedo de la localidad del sur de California. “Estaba preparado para actuar como si hubiese sido una emboscada táctica. Permaneció esperando la llegada de los agentes antes de salir [del bosque]. Les disparó, tal y como lo hizo con mi otro agente…esto fue una emboscada planeada”, dijo el alguacil del condado de San Luis Obispo, Ian Parkinson, en una conferencia de prensa. La búsqueda de Lira se inició cuando supuestamente abrió fuego contra un cuartes de policía. Uno de los agentes que salió a repeler la agresión recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad, según la cadena ABC. A lo largo de las siguientes horas y pese a un enorme dispositivo, el joven logró eludir a las autoridades y herir a otros cuatro agentes. También se le atribuye la muerte de una persona sin hogar cuyo cadáver fue encontrado cerca de una estación de tren. Image zoom San Luis Obispo County Sheriff's Office José Lira, padre del sospechoso abatido, dijo a la agencia AP que el ataque contra el cuartel de policía fue probablemente un intento de suicidio de su hijo, del que dijo parecía esquizofrenia y síndrome de Asperger. Señaló que Mason había entrado y salido múltiples veces de cárceles y centro de tratamiento para sus dolencias, pero que no se tomaba las medicinas. "Vive en un mundo de fantasía", contó el padre a la agencia, a la que también dijo que su hijo imaginaba ser una especie de soldado o agente especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lira debía presentarse ante la Corte Superior de Santa Cruz en julio por haberse rehusado a presentarse a una vista anterior relacionada con una acusación de identificación falsa. Según el diario Tribune, Lira es el autor del libro I am James: Part 1, actualmente a la venta en Amazon, mientras que en sus redes sociales aparecen declaraciones sin sentido, aunque ninguna parece mencionar animosidad hacia la policía. “Intenté liberar a los esclavos. Para que no ladraran y actuaran como perros”, escribió en septiembre del 2018.

