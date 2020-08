Autoridades de Pennsylvania buscan a sospechoso de asesinar a una mujer transgénero La comunidad LGBT exige justicia para Dominique Rem’mie Fells, quien fue asesinada y mutilada por un hombre que se dio a la fuga. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La muerte de una joven transgénero, Dominique Rem’mie Fells, ha mobilizado a la comunidad LGBT de Pennsylvania que se ha unido para dar con el paradero de su presunto asesino. De acuerdo a reportes publicados en distintos medios, los restos de Fells, de 27 años, fueron encontrados flotando en el Río Schuylkill el 8 de junio. La joven había sido golpeada y apuñalada; sus piernas mutiladas fueron encontradas cerca de su cuerpo. “Era una alma gentil”, aseguró a People Celena Morrison, directora ejecutiva de la oficina de relaciones para la comunidad LGBT de Pennsylvania. Image zoom Facebook El caso de Fells, una amante del maquillaje, la ropa y las pelucas, se une a una lista de al menos 28 homicidios que ya se han registrado este año, de acuerdo al Centro Nacional para la Equidad Transgénero. El año pasado se registraron 26 asesinatos, aunque algunos expertos aseguran que muchas más muertes podrían pasar desapercibidas ya que tanto la policía como la familia no reportan el género de las víctimas. “El año pasado fue devastador. Nunca imaginé que este año terminaría siendo una repetición”, dijo Mariah Moore, organizadora nacional del Centro de Ley Transgénero. “Cada vez que una de nuestras hermanas nos es arrebatada, es más difícil levantarse por la mañana. Tu mente está constantemente pensando como mujer trans negra, '¿Seré yo hoy?”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muerte de Fells ha impulsado a otras personas transgénero a compartir su historia en un intento por dar con el paradero de Akhenaton Jones, de 36 años, a quien la policía de Philadelphia ha identificado como sospechoso en este crimen. La comunidad LGBT ha compartido textos, correos electrónicos e información sobre lo sucedido, pero a pesar de la orden de arresto en su contra, Jones aún no ha sido detenido. Image zoom Philadelphia Police Department De acuerdo a Morrison, esta acción por parte de la comunidad es inusual ya que la mayoría prefiere mantener su identidad sexual en secreto. “Las mujeres trans tienden a cargar con sus secretos y guardar sus secretos”, comentó Morrison a People. Si tienen alguna información sobre el asesinato de Fells o el paradero de Jones, llamar a la Policía de Philadelphia al (215) 686-TIPS (8477).

Close Share options

Close View image Autoridades de Pennsylvania buscan a sospechoso de asesinar a una mujer transgénero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.