Autoridades de Colombia permiten que una paciente de ELA pueda morir mediante la eutanasia Luego de que las autoridades colombianas le negaran la eutanasia a Martha Sepúlveda, ahora un juez ordenó que la paciente de esclerosis lateral amiotrófica pueda ser sometida al procedimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Martha Liria Sepúlveda Credit: Noticias Caracol Martha Sepúlveda finalmente podrá descansar en paz como quería. Luego de que las autoridades de Colombia le negaran la eutanasia, ahora un juez ordenó que la paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) pueda ser sometida a este procedimiento. Sepúlveda será la primera paciente con una enfermedad no terminal que se someta a la eutanasia en el país sudamericano. Según han reportado varios medios de prensa, el magistrado Ómar Vásquez Cuartas, del juzgado 20 civil del Circuito de Medellín, dio un plazo de 48 horas para que el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) llegue a un acuerdo con la paciente y decidan el día y la hora en que se llevará a cabo la eutanasia. De acuerdo con un reporte de El Espectador, de acuerdo con la sentencia Nro. 293, el juzgado concluyó que "se ampararán entonces los derechos reclamados por la accionante y se le ordenará a la IPS Instituto Colombiano del Dolor S.A.S. (Incodol) cumplir con lo establecido por el comité científico interdisciplinario para morir dignamente, en acta emitida el pasado 6 de agosto de los corrientes, por medio de la cual, se le informa y reconoce a la señora Martha Liria Sepúlveda Campo, que cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia según lo establecido por el precedente jurisprudencial". Martha Sepúlveda Martha Sepúlveda | Credit: Caracol "El Juez reconoció que la IPS Incodol vulneró los derechos fundamentales a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de Martha Sepúlveda", informó en un comunicado DescLAB, entidad que asesora a Sepúlveda. "También reconoció que, como lo dicta el Acta del 6 de agosto de 2021, Martha Sepúlveda sí cumple con los requisitos establecidos por las normas vigentes para acceder a la eutanasia legal en el marco del Sistema de Salud colombiano. A nadie se le puede exigir tener una enfermedad terminal para poder acceder a la eutanasia en Colombia", indicó. La mujer de 51 años fue diagnosticada hace casi tres años con esta afección, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que ha hecho que se le dificulte caminar cada vez más. "Ya uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es descansar. Y para mí la muerte es un descanso", dijo Sepúlveda a Noticias Caracol. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de una manera progresiva a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, hasta llegar a la muerte del paciente, según la Asociación del ELA de Estados Unidos. Martha Liria Sepúlveda Credit: Noticias Caracol Cuando el 23 de julio la Corte Institucional de Colombia amplió el derecho a la muerte digna a pacientes con enfermedades no terminales, la mujer solicitó el procedimiento que primero le fue autorizado. La colombiana tenía como fecha para morir el 10 de octubre, pero dos días antes de la eutanasia el Incodol le envió una carta donde le decía que el proceso estaba suspendido, pues no cumplía con el criterio de "terminalidad", algo que molestó muchísimo a Sepúlveda y su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora las autoridades han vuelto ha autorizar el proceso, y Sepúlveda podrá llevar a cabo su deseo de morir. "Estoy literalmente sin fuerzas. Luchar qué. ¿Luchar? Lucho por descansar más bien", había dicho a Noticias Caracol.

