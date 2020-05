Encuentran el cadáver de una niña discapacitada en un cajón de la habitación de su madre Jackleen Elizabeth Mullen, de 23 años, y su novio Audrevious Jarrell Williams, de 26, están acusados de asesinar a la hija discapacitada de Mullen, de 4 años. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre de Carolina del Sur y su novio fueron arrestados bajo cargos de homicidio, abuso y negligencia infantil por la muerte la hija de 4 años de la acusada. Las autoridades llevaron a cabo una investigación el pasado miércoles para comprobar la situación de la niña, India Martin, que es discapacitada, pero se toparon con las mentiras de Jackleen Elizabeth Mullen, de 23 años, quien ocultó la muerte de su hija, según el diario Rock Hill Herald. La joven madre aseguró a la policía que su hija se encontraba en Carolina del Norte visitando a otros familiares, quienes lo desmintieron cuando las autoridades los contactaron, de acuerdo a People. Tras una exhaustiva investigación, la policía encontró el cuerpo de la niña guardado dentro del cajón de un vestidor en la habitación que Jackleen compartía con su novio, Audrevious Jarrell Williams, de 26 años. Image zoom Jackleen Elizabeth Mullen y Audrevious Jarrell Williams Rock Hill Police Department Las autoridades aún no han determinado el día de muerte de la pequeña, pero según los reportes, el cuerpo de India mostraba señales de abuso y falta respiratoria. La pareja fue arrestada el pasado miércoles y, de acuerdo al detective Keenan McCrorey, la madre no dijo nada al ser cuestionada por lo sucedido a la pequeña. Tras el arresto, se prohibió a la pareja comunicarse con sus otros hijos: un pequeño de 1 año, hijo de ambos, uno de 4, hijo de Jackleen, y uno de 7, hijo de Andrevious. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a People, esta no es la primera vez que Jackleen es acusada de maltratar a su hija. En el 2017 se declaró culpable de negligencia infantil luego de dar a luz a un bebé que dio positivo a cocaína. Por el momento, la pareja se encuentra tras las rejas sin derecho a fianza, a la espera de su juicio.

Close Share options

Close View image Encuentran el cadáver de una niña discapacitada en un cajón de la habitación de su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.