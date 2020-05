Arrestan al responsable del tiroteo en un centro comercial de Arizona, un hombre de 20 años Las autoridades identificaron a Armando Hernández Jr. como el autor de una balacera en un centro comercial de Glendale. El hombre publicó en sus redes sociales que cometería ese crímen. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los residentes de Glendale, Arizona, vivieron momentos de terror cuando un hombre empezó a disparar un rifle de asalto en el centro comercial Westgate Entertainment District, hiriendo a tres personas. La noche del miércoles, el individuo que ha sido identificado por las autoridades como Armando Hernández Jr., de 20 años, abrió fuego en el área del centro comercial donde se vende comida e impactó a sus víctimas mientras decenas de compradores buscaban refugio. “Acabo de presenciar a un terrorista armado con una AR-15 disparar en Westgate. Hay múltiples víctimas”, relató un testigo, el senador Martín Quezada, en su cuenta de Twitter. “Estoy bien. [Hay] mucha gente asustada”. De acuerdo a informes de la prensa local, una de las víctimas se encuentra en un hospital del área en condición crítica, mientras que las otras dos sufrieron heridas que, por el momento, no son consideradas de vida o muerte. Image zoom Armando Hernandez Jr. Uncredited/AP/Shutterstock Las autoridades arrestaron a Hernández tras el incidente y la mañana del jueves registraron su casa en busca de otras armas o cualquier cosa que les sirviera como evidencia en el caso. Según videos que circulan en las redes sociales, Hernández anunció su intención de perpetrar ese crimen en su cuenta de Snapchat, alegando que era una venganza en contra de la sociedad. “Voy a ser el francotirador de Westgate 2020”, dice el joven en los videos, mientras muestra armas en su auto. “Esto es para vengarme de la mala sociedad, así que hagamos esto”. Image zoom Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los videos se puede ver cuando Hernández entra al centro comercial disparando su arma. De acuerdo a testimonios de algunos testigos, la balacera empezó a eso de las 7:30 p.m., hora local, y había cesado cuando la policía se presentó en el lugar. Los oficiales lograron arrestar a Hernández; aún no se han revelado los cargos que enfrentará.

Close Share options

Close View image Arrestan al responsable del tiroteo en un centro comercial de Arizona, un hombre de 20 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.