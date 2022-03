Ahora que vale como el oro, las autoridades alertan del peligro del aumento del robo de gasolina Las autoridades han advertido de un posible aumento del robo de gasolina ahora que el precio del galón oscila entre los $4.72 y $6.34 alrededor del país, de acuerdo a la agencia AAA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El exorbitante aumento del costo de la gasolina podría desatar una ola de robos del preciado combustible en varias ciudades alrededor del país, por lo que las autoridades piden a los conductores tomar estrictas precauciones para evitar ser víctimas de los ladrones. El precio promedio de gasolina ha aumentado alrededor de $1 por galón, por lo que la policía aconseja proteger el preciado líquido contra los amantes de lo ajeno. El costo por galón de gasolina oscila entre los $4.72 y $6.34 alrededor del país, dependiendo del estado donde se compre y la calidad, de acuerdo a la Asociación Americana de Automóviles. El departamento de Policía de Renton, en el estado de Washington, aconsejó en sus redes sociales estacionar los vehículos dentro de cocheras cerradas cuando sea posible, y comprar un candado de calidad para la tapa del depósito de gasolina. "Comprendemos que un ladrón motivado podría no ser disuadido de robar, no importa cuanto protejamos nuestras cosas de valor", expresó el departamento. "Pero la meta es imponer trabas que pudieran ser incómodas o que presenten un inconveniente que los motive a abandonar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Man getting receipt from gas pump Gasolina | Credit: Getty Images De acuerdo a la policía de Everett, también en Washington, los ladrones utilizan mangueras de plástico para extraer la gasolina, así como otras herramientas más modernas. "Estamos viendo ladrones modernos que utilizan herramientas eléctricas para taladrar un agujero en el tanque de gasolina y robársela", explicaron las autoridades de Everett en su cuenta de Facebook. "El costo del daño de un tanque de gasolina excede el costo de la gasolina, por lo que recomendamos que estaciones tu vehículo en un garaje o en un área iluminada que aleje a los posibles ladrones". Las autoridades de Atlanta, GA, confirmaron el arresto de un hombre que realizaba estos robos perforando los tanques de gasolina. "Durante estos crímenes, el sospechoso involucrado parecía haber utilizado una herramienta para perforar los tanques de gasolina de los autos de las víctimas, lo que resulta en cientos o miles de dólares [en daños] extras para las víctimas para reparar los tanques de gasolina", expresó el departamento. Midsection of man refueling car at gas station Gasolina | Credit: Getty Images De acuerdo a la Asociación Americana de Automóviles, AAA, estos robos son un indicativo de los tiempos que estamos viviendo con la alza en los precios. "Son los ladrones que buscan la manera de hacer dinero robando lo que se está convirtiendo en un producto valioso y caro, la gasolina", comentó Doug Shupe de la agencia AAA, a la estación de televisión KTTV de Los Ángeles. Estos robos resultan costosos para los propietarios de vehículos que, en la mayoría de las veces, se ven forzados a reemplazar todo el tanque de gasolina. El precios del combustible, que ya estaba en alza, se ha disparado con el conflicto generado por la invasión rusa de Ucrania y la posterior imposición de sanciones, entre ellas la prohibición de Estados Unidos de la importación de petróleo ruso, a pesar de que solo el 10 por ciento de los barriles importados proviene de esos pozos. "El impacto de la guerra continuará viéndose en las bombas de gasolina", advierten los expertos, según el diario The New York Times.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ahora que vale como el oro, las autoridades alertan del peligro del aumento del robo de gasolina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.