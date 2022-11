Autor del tiroteo en un Walmart de Virginia guardaba un manifiesto y nombres de personas a matar en una lista Las autoridades identificaron a Andre Bing, de 31 años, como el responsable de la muerte de al menos seis personas dentro de la tienda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gatillero que mató a seis personas en una tienda Walmart de Chesapeake, Virginia, ha sido identificado como Andre Bing, de 31 años. El hombre era empleado de la tienda y guardaba un manifiesto en su teléfono celular, de acuerdo al diario New York Post. Las autoridades de la ciudad dieron a conocer que el documento fue encontrado durante la investigación, luego de que Bing se quitara la vida. Junto al escrito también se encontró una lista con los nombres de varios compañeros de trabajo a quienes el hombre deseaba matar, reportó el Daily Mail. El hallazgo confirma las declaraciones de Jessie Wilczewski, una empleada que recién había empezado a trabajar en Walmart, que expresó que Bing había planeado la masacre, según la estación local WAVY News. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el escrito, Bing se quejaba del acoso de sus compañeros por un reciente cambio de estatus en su empleo. De acuerdo a Joshua Johnson, otro empleado que sobrevivió la masacre, Bing tenía años lanzando amenazas al aire sobre su empleo, reportó CNN. "Había dicho que si era despedido de su trabajo se vengaría y la gente recordaría quien había sido", aseguró Johnson. Por su parte, otra testigo del tiroteo expresó que el asesino no era una buena persona. "Decía muchas cosas perturbadoras y era condescendiente [y] realmente malo con nosotros", dijo Donya Prioleau. Otros que conocían a Bing aseguraron que sufría de paranoia, ya que pensaba que el gobierno lo vigilaba —por lo que mantenía la cámara de su teléfono cubierta con cinta negra. "Siempre estaba diciendo que el gobierno lo vigilaba. Todos creíamos que algo estaba mal en él", reveló la exempleada Shaundrayia Reese. La masacre cobró la vida de al menos seis personas, incluyendo un adolescente de 16 años y un abuelo de 70 que planeaba su retiro para el próximo año. A pesar del manifiesto, las autoridades continúan con la investigación para descubrir el motivo que llevó al asesino a cometer el crimen.

