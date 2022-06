Revelan escalofriantes detalles de la muerte de un adolescente en un parque de Florida Salió a la luz el resultado de la autopsia realizada al adolescente Tyre Sampson, quien en marzo falleció tras caer de la atracción FreeFall en el parque ICON Park de Orlando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tyre Sampson Tyre Sampson | Credit: Obituary La Oficina del Médico Forense de Orlando dio a conocer el resultado de la autopsia realizada al adolescente Tyre Sampson, quien el pasado marzo falleció al caer de la atracción FreeFall en el parque ICON Park de la ciudad del centro de la Florida. De acuerdo con varios medios de prensa, el informe dice que el menor de 14 años sufrió lesiones graves, incluida una mandíbula fracturada, un brazo roto, una pierna rota y fracturas de varias costillas, y que la causa de muerte fue un traumatismo contundente . "El informe confirma la difícil realidad de que se trató de un trauma horrible e innecesario, que murió por un traumatismo con objeto contundente y que el impacto y la gravedad de la naturaleza de sus lesiones es absolutamente catastrófico y devastador", dijo un abogado de la familia a People. Asimismo, el informe dio a conocer que el accidente también estuvo relacionado con negligencia por parte de los encargados de la atracción, quienes debieron haber previsto que el niño tenía más peso corporal que el permitido. Tyre Sampson Tyre Sampson | Credit: Obituary "Medía 74 pulgadas de alto y pesaba 383 libras, y 383 libras es 97 libras por encima de los requisitos máximos para este viaje", dice el abogado. "Entonces, si la atracción hubiera implementado sus propias medidas de seguridad, sin permitir que nadie de más de 286 libras montara en esta peligrosa atracción, Tire nunca hubiera estado en la atracción, estaría con nosotros aquí hoy, asistiría a su graduación de octavo grado, que fue hace apenas una semana, y esa no es la realidad en la que vivimos", añade. Nikki Fried, comisionada del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, dijo en un comunicado de prensa que un informe realizado por Quest Engineering and Failure Analysis "confirmó el hallazgo de nuestro departamento de que el operador de la [atracción de la ] torre de caída libre de Orlando hizo ajustes manuales a la atracción, lo que resultó en que no fuera seguro". "El informe confirma que se hicieron ajustes manuales al sensor del asiento en cuestión para permitir que la apertura del sistema de sujeción del arnés sea casi el doble del rango normal de apertura del sistema de sujeción", dijo. "Estos desajustes permitieron que se encendieran las luces de seguridad, satisfaciendo incorrectamente los mecanismos electrónicos de seguridad de la atracción, lo que permitió que la atracción funcionara, a pesar de que el Sr. Sampson no estaba debidamente asegurado en el asiento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Univisión, los abogados de la familia de Tyre Sampson presentaron una demanda por homicidio culposo contra Funtime Thrill Rides, el fabricante; Slingshot Group, el propietario-operador en Florida; y ICON Park, que arrendó el espacio. El niño había ido el pasado mes de marzo a disfrutar de las atracciones del parque junto a su familia. Según el abogado, era un estudiante del cuadro de honor, dulce, obediente y respetuoso. "Si alguien a cargo lo hubiera detenido y le hubiera dicho que no podía montar, por cualquier motivo, incluido el peso, habría sonreído y dicho 'está bien, no hay problema'", sostuvo.

