Madre soltera muere en choque, dejando huérfanos a sus 8 hijos, y policía busca a chofer que huyó Aurora Canales, la madre de 8 hijos, murió en un fatal choque en Texas. El chofer del vehículo con el que chocó se dio a la fuga y la policía pide ayuda. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aurora Canales, una madre soltera, murió en un accidente de tráfico, dejando huérfanos a sus 8 hijos. Ella era la única proveedora de sus hijos —entre las edades de 4 y 22 años de edad— y vivía dedicada a ellos. El chofer del otro auto se dio a la fuga después del fatal choque y la policía busca a este conductor. La tragedia ocurrió en Carrollton, Texas el 24 de octubre, reporta Univision. Canales iba en el carro con 5 de sus hijos, y tres de ellos sufrieron heridas y fueron hospitalizados. La mujer iba manejando a casa después de ir al supermercado. No se sabe si el conductor del otro auto, de color rojo, sufrió daños. Andrea, sobrina Aurora, creó una página de GoFundMe para cubrir los gastos fúnebres de su tía. "Aurora era la única proveedora de sus hijos, por lo que ahora hay un vacío que debe llenarse además del dolor de perder a una persona tan increíble", escribió Andrea. "Era una madre soltera y trabajadora. Amaba a todos sus hijos, celebraba sus logros y siempre los alentaba a luchar por más", añade sobre su tía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aurora Canales Credit: GoFundMe Las donaciones también ayudarán a proveer alimentos a los hijos de Aurora y ayudar a pagar por su educación. Evelyn Blair, quien fue testigo del choque, escuchó a los niños llorando y se acercó al carro a ayudarlos. "Nunca vimos al conductor del auto rojo", dijo Blair sobre el chofer que se dio a la fuga. "Pero nos acercamos y comenzamos a ayudar a los niños y después con la mamá. Llegué con la madre para verificar si había algún signo de vida, tengo entrenamiento médico, pero ningún intento de primeros auxilios para salvarle la vida ayudó". El Departamento de Policía de Carrollton identificó al sospechoso, que sigue prófugo. El caso está siendo investigado como un accidente por exceso de velocidad, informaron las autoridades.

