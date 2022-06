Aumentan a 53 los muertos entre los inmigrantes encerrados en un camión en San Antonio El arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller, asegura que los inmigrantes fueron “abandonados” en el trailer del camión por el chófer y sus cómplices. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tan pronto se enteró de la tragedia en San Antonio, donde decenas de personas fueron encontradas muertas dentro de un camión tráiler el pasado lunes, el arzobispo de la ciudad texana, Gustavo García-Siller, empezó a visitar a los sobrevivientes para brindar su apoyo y reiterar la voluntad de la comunidad de ayudar. García-Siller confirmó que visitó nueve hospitales desde que se enteró de la tragedia, pero que muchos de los sobrevivientes estaban intubados y no se podían comunicar, según la cadena NBC News. "Ese camión tráiler fue abandonado. El punto es que migrantes fueron abandonados", declaró con su voz entrecortada al noticiero. "Esta es la experiencia de muchos migrantes viniendo a los Estados [Unidos], aunque pasen [la frontera]". De acuerdo a las autoridades locales, el número de fallecidos entre los 67 inmigrantes encerrados en el trailer del camión ha aumentado a 53, de los que 40 son hombres y 10 mujeres. El resto permanecen hospitalizados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN US-MIGRANT-ACCIDENT-TEXAS Camión de la muerte en San Antonio, Texas | Credit: Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images García-Siller confirmó que una mujer en un hospital con la que habló le reveló que provenía de Guatemala. "Le dije: 'Estás viva y estamos agradecidos con Dios y espero verte mejorar constantemente'", comentó. At Least 40 Migrants Found Dead In Truck In San Antonio Tragedia en San Antonio-Camión de la muerte | Credit: Photo by Jordan Vonderhaar/Getty Images A una pequeña de 6 años, quien también reveló que viajaba desde Guatemala, el religioso le brindó palabras de consuelo y aliento. "Le dije algo como: 'Eres realmente una persona hermosa', y ella sonrió", dijo. "Dije: 'sonríe seguido. La gente a tu alrededor necesita verte sonreír. En estos momentos difíciles, una sonrisa es una manera de comunicarse y tú puedes ser algo bueno para nosotros'". Se desconoce si los padres de la pequeña sobrevivieron el incidente. US-MIGRANT-ACCIDENT-TEXAS Tragedia en San Antonio-Camión de la muerte | Credit: Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images El miércoles por la mañana, las autoridades de la ciudad confirmaron el arresto del chofer, junto a otros dos hombres en conexión del caso llamado "camión de la muerte". Juan Claudio D'Luna Méndez y Juan Francisco D'Luna-Bilbao enfrentan cargos por posesión ilegal de un arma de fuego. De acuerdo a documentos obtenidos por CNN, ambos hombres son indocumentados. El lunes sobre las 5:50 p.m., un empleado que trabajaba en un edificio de la zona donde fue abandonado el camión, llamó a la policía diciendo que había escuchado voces pidiendo ayuda desde dentro del tráiler. Al acercarse, encontró la puerta del camión parcialmente abierta y los inmigrantes muertos o agonizando.

