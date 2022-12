Chofer de FedEx acusado de secuestrar y matar a una niña de 7 años en Texas Tanner Lynn Horner, un chofer de FedEx, fue arrestado y enfrenta cargos por el asesinato y secuestro de Athena Strand, una niña de 7 años que desapareció en Texas. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un chofer de FedEx fue acusado de secuestrar y matar a una niña de 7 años que desapareció en Texas. Athena Strand, de 7 años, desapareció de su hogar en la ciudad de Paradise el miércoles, y fue encontrada muerta a unas 200 yardas de su casa, informó a la prensa el alguacil Lane Akin del condado Wise. "Nuestros corazones están llenos de dolor al saber que la niña murió", dijo Akin. Una pista llevó a la autoridades al arresto de Tanner Lynn Horner, de 31 años, un chofer de Fed Ex que fue arrestado y tiene una fianza de $1.5 millones, reportó el canal KDFW. Según las autoridades, Horner confesó haber matado a la niña. El jueves las autoridades mandaron una alerta AMBER pidiendo la ayuda de la comunidad para encontrar a Athena, reporta PEOPLE. Akin reveló que la madrastra de Athena la reportó como desaparecida el miércoles tras no encontrarla en su habitación. Athena Strand Athena Strand | Credit: GOFUNDME Horner, un residente de Fort Worth, está en la cárcel del condado Wise. "Nuestros pensamientos están con la familia de Athena Strand durante este momento tan difícil", expresó FedEx en Twitter. "No hay palabras para describir nuestro shock y nuestra tristeza por este trágico evento". La madre de Athena Strand, Maitlyn Gandy, creó una página de GoFundMe para recaudar fondos para la familia. "Todas las donaciones serán destinadas a buscar justicia para Athena", dice esta página. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanner Lynn Horner Tanner Lynn Horner | Credit: Wise County Jail Gandy compartió un mensaje en Facebook tras la muerte de su hija, recordando a Athena como una niña "inocente, bella, noble, inteligente, y el alma más brillante y feliz que pudieras conocer". La madre lamentó que un "monstruo enfermo y cruel" le arrebató la vida a su hija "sin razón". La madre también agradeció a los voluntarios que se unieron a la búsqueda y ayudaron a encontrar el cadáver de su hija. El caso sigue bajo investigación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chofer de FedEx acusado de secuestrar y matar a una niña de 7 años en Texas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.